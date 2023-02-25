«العالمية القابضة» مستثمر أساسي في اكتتاب «أدنوك للغاز»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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قالت الشركة العالمية القابضة، إنها تعتزم الاستثمار في الاكتتاب العام الأولي لشركة أدنوك للغاز بي إل سي كمستثمر أساسي.

وأوضحت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية أنه سيتم الإفصاح للسوق عن قيمة الاستثمار، وذلك عند استكمال طلب الاكتتاب وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية من الجهات المختصة واستكمال الإجراءات اللازمة.

وأعلنت «أدنوك»، رسمياً، طرح 4% من أسهم «أدنوك للغاز» بإجمالي (3.07 مليارات سهم) للاكتتاب العام الأوّلي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 2.25 إلى 2.43 درهم للسهم الواحد.

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