«بنك الشارقة» يفوّض بنوكاً لإصدار سندات دولارية

المصدر: (دبي - رويترز)

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أظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك أن بنك الشارقة اتفق مع بنوك لترتيب سلسلة اجتماعات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت قبل الإصدار المقرر لسندات مقومة بالدولار لأجل 5 سنوات.

وعيّن البنك المدرج في بورصة أبوظبي، وتملك حكومة إمارة الشارقة 17.2 % من أسهمه، بنك أبوظبي التجاري، وبنك إيه.بي.سي وكريدي أجريكول سي.آي.بي والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وجيه.بي مورجان، والمشرق لترتيب الاجتماعات في الشرق الأوسط وآسيا وبريطانيا اعتباراً من 27 فبراير الجاري.

وأفادت الوثيقة أن إصدار سندات دولارية من الدرجة الأولى غير مضمونة لأجل 5 سنوات سيتبع ذلك، وفقاً لظروف السوق.

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