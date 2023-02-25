39 مليوناً اتفاقية بين «تتراباك» و«السد للصناعات الغذائية » في جلفود

المصدر: (دبي - البيان)

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وقّعت شركة تتراباك، لحلول التغليف والتعبئة ومعالجة الأغذية، اتفاقية مع شركة السد للصناعات الغذائية العراقية، بقيمة 39 مليون درهم، وذلك على هامش «جلفود 2023» بدبي.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم شركة تتراباك أحدث حلولها لشركة السد لتوسيع منشآتها الصناعية في بغداد، ومساعدتها على إنتاج أول منتج مخمر في العراق يمكن توزيعه في درجات الحرارة المختلفة؛ ومن المقرر أن يعمل بكامل طاقته بحلول عام 2024، حيث تهدف الشركة إلى إنتاج مليار عبوة سنوياً لمنتجات الألبان والمشروبات.

وقال غسان صبيح، الرئيس التنفيذي والشريك في شركة السد للصناعات الغذائية: «نحن متحمسون لتعزيز شراكتنا مع تتراباك من خلال توسيع منشآتنا لتقديم أحدث حلول المشروبات المبتكرة. وستتيح لنا هذه الشراكة تقديم منتجات الألبان المخمرة بطريقة أكثر استدامة».

وقال نيلز هوجارد، العضو المنتدب لشركة تتراباك أرابيا: «الخط الجديد يتكون من البسترة والتخمير والمعالجة الحرارية وتعبئة منتجات الألبان المخمرة في منشأة واحدة. وهذا الاتفاق يتماشى تماماً مع أهدافنا وسيسمح لنا بوضع علامة فارقة مشتركة لصناعة الألبان في العراق.

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