آلاف الزوار وصنّاع القرار بمعرض الورق العالمي

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت، مساء أول من أمس، في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة الثامنة من معرض الورق العالمي 2023 «بيبر ون شو»، مرسخاً مكانته الإقليمية الرائدة كإحدى أهم الفعاليات المتخصصة بصناعة الورق، حيث تمكن على مدار ثلاثة أيام، من استقطاب الآلاف من الزوار وصنّاع القرار المحليين والدوليين في صناعة الورق.

وواصل الحدث الذي نظمته شركة «الفرات» للمعارض والمؤتمرات واستضافه المركز بدعم من غرفة الشارقة، نجاحاته في دورته الثامنة من خلال تحقيقه زيادة بلغت 60 % عن الدورة السابقة في عدد الشركات والجهات المشاركة، بعد أن شهد مشاركة أكثر من 160 شركة، من كبرى شركات الورق العالمية والإقليمية من 30 دولة حول العالم، إلى جانب العديد من الشركات الوطنية والمحلية ونخبة من أهم العلامات التجارية المتخصصة في مجال الصناعات الورقية، قدمت أحدث منتجات وتقنيات صناعات الورق والكرتون ومستلزمات خطوط الإنتاج.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز