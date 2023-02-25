«زعتر وزيت» تضيف أصنافاً جديدة إلى قائمتها

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت سلسلة زعتر وزيت، عن إضافة 9 أصناف جديدة إلى قائمتها الحالية، التي تضم السلطة والرابس والحلويات. وتشمل الأصناف الجديدة قائمة متنوعة من الرابس، والتي تشمل راب الإسكالوب والأرضي شوكي، ستيك أند مشروم، هوت دوج، ورابس دجاج السيزر.

وتضم قائمة السلطات الكايل والكينوا مع الفيتا، وسلطة باستا مع الدّجاج. أما الحلويات فقد تم إضافة زبدة الفول السّوداني الكريميّة، راب اللوتس المقرمشة، وأوريو تشيز كيك.وقال لؤي غندور، المدير التنفيذي لشركة كرافيا: تحرص سلسلة زعتر وزيت على تقديم تجربة مميزة من خلال توفير مجموعة متنوعة من الأصناف التي تلبي كافة الأذواق. ونحن على ثقة أن القائمة الجديدة ستنال رضا المواطنين والمقيمين في الإمارات. وهناك 19 فرعا تتوزع في دبي وأبوظبي والشارقة.

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