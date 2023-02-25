إقبال واسع على معرض «أكشاك الفريج»

المصدر: (عجمان - البيان)

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شهد معرض «أكشاك الفريج» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عجمان بمشاركة 28 رائداً ورائدة أعمال من الناشئين، حضوراً لافتاً من الزوار للاطلاع على مشاريع ومنتجات المشاركين.

وقالت جميلة كاجور مدير مركز عجمان لدعم الأعمال في غرفة عجمان ـ رئيس فريق عمل معرض أكشاك، إن المعرض يستمر حتى اليوم السبت في حديقة غرفة عجمان من الخامسة إلى التاسعة مساءً، موضحة أن المعرض يهدف إلى تنشئة جيل من المبادرين ورواد الأعمال. وأوضح الطالب محمد أيمن أن مشروعه يهدف إلى تقديم خدمات تصاميم الجرافيك وإعداد وإدارة الحسابات الرقمية وتصميم صفحات المواقع الإلكترونية.

وقال الطالب محمد عماد، إن مشاركته عبارة عن مشروع خاص لتصميم المواقع والتطبيقات الإلكترونية. وأفادت الطالبة شام باسل عبده، بأن مشروعها عبارة عن رسومات على «استيكرات» يمكن لصقها على الأدوات والملابس، موضحة أنها تمتلك عرضاً من إحدى شركات الأزياء وصناعة الملابس، وقالت إنها تطمح لتكوين علامتها التجارية الخاصة.

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