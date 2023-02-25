لحوم النعام تغزو الأسواق عبر متاجر اللولو هايبرماركت

المصدر: دبي - البيان

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يسعى اللولو هايبرماركت إلى توفير لحوم النعام التي يتم تربيتها في الإمارات عبر جميع متاجره في الدولة. وتم توقيع مذكرة تفاهم في هذا الصدد بين مجموعة اللولو ومزرعة واحة النعام ومقرها مدينة العين، وهي أكبر مزرعة لتربية النعام من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، لجلب منتجات النعام إلى السوق.

وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش معرض جلفود من قبل فهد الكتبي، رئيس مجلس إدارة واحة النعام، ورياض جبار، مدير شركة الطيب العالمية للحوم، أحد أقسام مجموعة اللولو، بحضور الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، يوسف موسليام العضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين. ويعكس توقيع مذكرة التفاهم بين اللولو وواحة النعام التزام الشركتين بتقديم أفضل وأجود أنواع لحوم النعام في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال يوسف موسليام: يسعدنا أن نتعاون مع مزرعة واحة النعام، وهي شركة إماراتية مقرها العين، لتسويق وترويج لحوم النعام التي يتم تربيتها محلياً والمنتجات الأخرى المماثلة ليس فقط في محلات السوبرماركت التابعة لنا في الإمارات لكن أيضاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأعرب فهد الكتبي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة واحة النعام عن سعادته بالشراكة مع مجموعة اللولو في تسويق وترويج منتجات النعام في الإمارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.

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