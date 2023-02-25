مذكرة تفاهم بين غرفة رأس الخيمة ورواندا لتعزيز الاستثمارات

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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وقع محمد حسن السبب، مدير غرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة، مذكرة تفاهم وتعاون اقتصادي مشترك مع استيفن روزي مدير عام اتحاد القطاع الخاص الرواندي، لدعم التعاون الثنائي والاقتصادي بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية رواندا، يتم بموجبها تسهيل التعاون التجاري والاقتصادي المشترك في مجالات عدة، ووضع آليات للتعاون الاقتصادي.جاء ذلك على هامش زيارة وفد اقتصادي رواندي لغرفة رأس الخيمة لبحث أوجه التعاون الاقتصادي الإماراتي - الرواندي.

والذي ضم إيمانويل هاتيجيكا سفير جمهورية رواندا لدى الإمارات، وجيان فرانسواز رئيسة اتحاد القطاع الخاص الرواندي، وأكثر من 75 ممثلاً عن مجتمع الأعمال الإماراتي والرواندي وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية برأس الخيمة. استقبل الوفد الرواندي محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، ويوسف إسماعيل النائب الأول لرئيس غرفة التجارة رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب.

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