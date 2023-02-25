معرض الشرق الأوسط للطاقة في دبي 7 مارس

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت إنفورما ماركتس إقامة معرض الشرق الأوسط للطاقة، الفعالية الأكثر شمولية على مستوى المنطقة في مجال الطاقة، بين 7 و9 مارس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وتشهد دورة هذا العام ثلاثة مؤتمرات استراتيجية تشمل المؤتمر الاستراتيجي والندوات الفنية ومؤتمر الشرق الأوسط للطاقة الشمسية، يناقش خلالها أبرز المتخصصين والجهات الرائدة على مستوى القطاع ومزودي الخدمات وصناع القرار عدداً من الحلول التنفيذية لمواجهة تحديات الطاقة العصرية.

وقال عزان محمد، مدير معارض الطاقة بشركة إنفورما ماركتس: تركز قائمة المتحدثين المشاركة في المؤتمر على وضع مخطط لتعزيز التحول في قطاع الطاقة، بينما تقدم دراسات الحالة حلولاً عملية ومنطقية لتطوير مشاريع الطاقة ومواجهة التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال، وتمهيد الطريق لتعزيز مصادر الطاقة التقليدية بمصادر متجددة.

رأس الخيمة

وتشهد الندوات الفنية المتمحورة حول تحول الطاقة والمرافق من خلال الابتكار مشاركة الدكتور بابلو ازكويردو لوبيز، مدير خدمات الطاقة، قطاع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة (ريم) في دائرة بلدية رأس الخيمة. ويحدد الدكتور لوبيز في الجلسة المخصصة لمناقشة توليد الطاقة الخطوات التي تم اتباعها في إمارة رأس الخيمة لتصبح الأولى عالمياً في الحصول على اعتماد المعيار الدولي آيزو 50001 لأنظمة إدارة الطاقة.

وقال الدكتور لوبيز: سأقدم شرحاً حول الخطوات والأنشطة التي تم تطبيقها لتحسين الأصول والقدرات، والتي تتضمن التعاقدات المرتبطة بأداء قطاع الطاقة بهدف تحقيق وفورات فورية. وتم تعزيز عمليات تطوير الأصول من خلال تبادل الخبرات وتحسين القدرات، مما سمح بتوحيد النماذج والإجراءات للحفاظ على مستوى الوفورات على المدى الطويل وتعزيزه. وتقدم مارتا ميريس بارسينا من هانيويل، الشركة الأمريكية في مجال التكنولوجيا، عرضاً ضمن الندوة الفنية حول الطاقة المتجددة وطرق تخزينها.

ويسعى أكثر من 900 مزود عالمي للترويج للتقنيات الحديثة والابتكار في مختلف فئات المنتجات الخمس، التي تعرضها الفعالية وتشمل مجالات المولدات الاحتياطية والطاقة الحيوية والنقل والتوزيع واستهلاك الطاقة وإدارتها، بالإضافة إلى الحلول الذكية ومصادر الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز