مكتب أبوظبي للمؤتمرات يحتفي بأعضاء برنامج «النخبة»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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كرم مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، أعضاء برنامجه «النخبة» تقديراً لإنجازاتهم المتميزة.

وذلك خلال حفل خاص أقيم مساء أمس في فندق ريتز كارلتون أبوظبي القناة الكبرى. وأسس المكتب خلال عام 2017 برنامج «النخبة»، الذي يضم الخبراء المؤثرين وقادة الرأي من مختلف المجالات للعمل كسفراء للوجهة السياحية، ترسيخاً لمكانتها على خريطة عواصم فعاليات سياحة الأعمال المفضلة عالمياً، ويبلغ عدد أعضاء البرنامج 250 عضواً.

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: فخورون برؤية تأثير برنامج «النخبة» في تكريس ريادة أبوظبي عاصمة لفعاليات سياحة الأعمال العالمية باختلاف أحجامها وقطاعاتها. وشهدنا منذ إطلاق البرنامج نمواً ملحوظاً في أجندة فعاليات الأعمال بالإمارة.

وألقى حفل توزيع الجوائز، بحضور 150 من أعضاء البرنامج، الضوء على إنجازات الفائزين، بالإضافة إلى أكبر عروض استضافة الفعاليات التي فازت بها أبوظبي، بما في ذلك مؤتمر الأساليب التجريبية في معالجة اللغة الطبيعية 2022، والمؤتمر الدولي الثامن لمشاكل القلب أثناء الحمل 2023، والمؤتمر العالمي للتربية البيئية 2024، والمؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024، والمؤتمر الدولي السنوي للجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة 2028.

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