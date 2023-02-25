منتدى الأعمال الإماراتي الرواندي بأبوظبي يبحث فرص الاستثمار

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، اتفاقية تعاون مع اتحاد القطاع الخاص الرواندي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات ورواندا. جاء ذلك مع ختام فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الرواندي، الذي نظمته غرفة أبوظبي لمناقشة سبل تعزيز نمو الأعمال واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في العديد من القطاعات الاقتصادية في كلتا الدولتين.

حضر المنتدى هزاع القحطاني، سفير دولة الإمارات لدى رواندا، وأعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي مسعود رحمة المسعود، أمين الصندوق، وفؤاد درويش، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وممثلو المؤسسات وشركات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي.

وضم الوفد الرواندي إيمانيويل هاتيجيكا سفير جمهورية رواندا لدى الدولة، وجين فرانسواز القائم بأعمال رئيس اتحاد القطاع الخاص الرواندي، وفيليب لاكي رئيس الاستثمار في مجلس تنمية رواندا، بالإضافة إلى حضور ما يزيد على 90 مشاركاً من ممثلي شركات القطاع الخاص الرواندية العاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والاستشارات، والتعليم، والطاقة، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والعقارات، والسياحة، والتجارة، والتعدين.

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