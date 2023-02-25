جانيت يلين: الاقتصاد الأمريكي بحالة جيدة

المصدر: نيودلهي - د ب أ

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أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن اقتصاد بلادها بحالة جيدة، بشكل جوهري.

وعلى هامش مشاركتها في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في مدينة بنجالورو بالهند، قالت يلين أمس إنه من الممكن أن يشهد الاقتصاد الأمريكي «هبوطاً ناعماً»، بفضل قوة سوق العمل وغياب مشكلات الموازنة العامة على غرار المشكلات التي سبقت الأزمة المالية العالمية. ونقلت وكالة بلومبرغ عن يلين قولها: «أرى أن الهبوط الناعم يمكن أن يكون نتيجة محتملة، وأتمنى أن ننجح في تحقيق ذلك»، مضيفة إن «الاقتصاد في حالة جيدة بشكل جوهري، والتضخم يتراجع في حالة القياس على أساس 12 شهراً».

وحذرت من أن أسواق العمل لا تزال مقيدة، وأن التضخم الذي يستثنى أسعار الغذاء والطاقة ما زال أعلى من المعدلات التي تتسق مع النسبة المستهدفة البالغة 2 %. وأكدت: «لا يزال علينا أن نعمل لخفض التضخم». وحقق الاقتصاد الأمريكي بداية قوية في مستهل 2023، حيث تسارعت وتيرة نمو الوظائف ومبيعات التجزئة وأنشطة قطاع الخدمات في يناير.

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