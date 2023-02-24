شراكة بين «كرايون دايتا» و«ريدنجتون» لدعم التكنولوجيا المالية في أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «كرايون دايتا»، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن إبرام اتفاقية شراكة مع «ريدنجتون الشرق الأوسط وأفريقيا» بهدف تقوية القطاع الرقمي في أفريقيا باستخدام حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتهدف الخطوة إلى خلق عرض متميز للغاية لشركات التكنولوجيا المالية واللاعبين في قطاع الخدمات المصرفية الاستهلاكية لتسريع الشمول المالي.

فرص هائلة

وقال سوريش شنكر، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «كرايون دايتا»: «تتمتع أفريقيا بفرص هائلة غير مستغلة، لا سيما في قطاع الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية. فيما يمثل صعود المحافظ الرقمية في أفريقيا – التي تضم قاعدة عملائها 262 مليون عميل وبعدد معاملات يصل إلى 28 مليار معاملة، بقيمة 452 مليار دولار سنوياً، خطوة تقدمية في طريق تحقيق الشمول المالي. وفي هذا السياق، ستؤدي شراكتنا مع ريدنجتون إلى خلق فرصة كبيرة لإفادة المستهلكين الأفارقة، من خلال أفكار مبتكرة مثل أدوات التمويل والمحافظ الرقمية وبرامج التمويل والتأمين البالغ الصغر وغيرها من الحلول الأخرى».

وأضاف: «ستعمل كرايون دايتا وريدنجتون بصورة مشتركة من أجل توفير نموذج أعمال مبتكر ومنصة متكاملة لأي شركة ترغب بإطلاق محفظة رقمية أو بنك رقمي. حيث تدمج المنصة أجهزة وبرمجيات وخبرة ريدنجتون وحضورها في 18 سوقاً مع منصة maya.ai المبتكرة للتكنولوجيا المالية من كرايون دايتا».

وتهدف منصة «كرايون دايتا» إلى تجاوز مجموعات البيانات التي تغمر الشركات. فمن خلال استخدام خوارزميات حاصلة على براءة اختراع إلى جانب تقنيات التعلم الآلي، تولّد منصة maya.ai رؤى ذات صلة، بسيطة وسهلة الفهم مستمدة من معلومات غير محددة للهوية الشخصية من بيانات المستهلكين، حيث تسمح هذه المعلومات للشركات باتخاذ قرارات تجارية صائبة لتعزيز تفاعل العملاء. وبموجب هذه الشراكة، ستطرح «ريدنجتون» منصة maya.ai عبر قطاعات الخدمات المالية، والاتصالات، والمدفوعات، والمحافظ، والسياحة والسفر في أفريقيا.

منصات تكنولوجية

وقال فيسواناث بالاسينا، الرئيس التنفيذي لشركة «ريدنجتون الشرق الأوسط وأفريقيا»: «نحن متحمسون للإعلان عن شراكتنا الحصرية مع «كرايون دايتا»، التي ستمكننا في تحقيق مهمتنا المتمثلة في الحد من الاحتكاك التقني، بحيث يتمكن الأفراد والمنظمات والمجتمع ككل من الاستفادة من التكنولوجيا. وسيتم تعزيز قدرات شبكة شركائنا في أفريقيا ليتمكنوا من توفير حلول سريعة النشر بأسعار معقولة، مدعمة بمنصات تكنولوجيا مالية ومحافظ إلكترونية وتحليلات بيانات، بما يتيح تقديم منتجات وخدمات بشكل مسبق مع خيارات دفع مخصصة».

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