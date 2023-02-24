يوروموني: إتش إس بي سي أفضل بنك لتمويل التجارة في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

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صوتت الشركات في أنحاء منطقة الشرق الأوسط على اختيار بنك HSBC كأفضل بنك لتمويل التجارة في المنطقة، وذلك في استطلاع مجلة يوروموني لتمويل التجارة لعام 2023. وحصل البنك على أعلى مراتب التقدير ضمن جميع فئات الجوائز الثماني في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك جائزتا تميز في ريادة السوق وجائزة أفضل خدمة، حيث جاء تصويت آلاف الشركات المشاركة في الاستطلاع ليضع البنك في قمة الصدارة في المنطقة.

واحتل بنك HSBC المرتبة الأولى عالمياً، إذ سجل أكثر من ضعف عدد النقاط مقارنة بأي بنك آخر، ليكون ضمن أفضل 48 مرتبة أولى عبر مناطق الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية.

وقالت باتريشيا غوميز، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية لدى بنك HSBC الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: يأتي هذا التقدير ليعكس تقدير عملائنا لتركيزنا المتواصل على رفع مستوى الخدمات التي نوفرها، واستثماراتنا في رقمنة التمويل التجاري على نطاق واسع. فنحن نجمع العملاء من جميع الفئات والأحجام، من الشركات الصغيرة وصولاً إلى الشركات الكبيرة، من خلال نفس الأنظمة الأساسية، بحيث يمكن لجميع العملاء الاستفادة من مواعيد الاستجابة السريعة لطلباتهم، والخدمات المباشرة، وسهولة الوصول إلى التسهيلات الائتمانية.

وشارك بنك HSBC في إنشاء منصة البلوك تشين للتمويل التجاري القائمة على أساس نظام مونوتور لرقمنة التجارة الدولية، مما أدى إلى تقليص الأطر الزمنية لتنفيذ المعاملات من 5-10 أيام إلى 24 ساعة. كما أسهمت بوابة التمويل الرقمي الجديدة الخاصة بنا في التقليل من أوقات الانتظار لرأس المال التشغيلي من 60 يوماً إلى أقل من 48 ساعة، مما أسهم في تعزيز التدفقات النقدية لعملاء الخدمات المصرفية التجارية والشركات المصرفية العالمية بشكل كبير.

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