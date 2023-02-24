"إيكونوميك تايمز": دبي وجهة مفضلة للشركات المتطلعة للعالمية

المصدر: البيان

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أكد موقع "إيكونوميك تايمز" أن دبي تبرز سريعًا كوجهة مفضلة للشركات الناشئة التي تتطلع إلى العالمية.

وقال موقع "إيكونوميك تايمز": مع المزيد من الشركات الهندية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم "MSMEs" التي تتطلع إلى توسيع أعمالها العالمية وبناء منتجات وحلول تصل للعالمية، تبرز دبي سريعًا كوجهة مفضلة لتلك الشركات والشركات الناشئة التي تتطلع إلى العالمية.

وأضاف : بيئة دبي الصديقة للأعمال، والإطار الضريبي الشفاف، وموقعها الاستراتيجي وغيرها من المميزات، تجعلها مركزًا مفضلاً للتوسع العالمي. وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد الشركات الهندية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى تأسيس وجود لها في دبي.

وأردف: توفر دبي باستقرارها وفاعليتها الحكومية وموثوقيتها وصولاً مثالياً إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) مع أكثر من مليار عميل، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الشركات الهندية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تتطلع إلى توسيع تواجدها العالمي من خلال دبي.

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