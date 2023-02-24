مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 352 مبايعة بقيمة 781.63 مليون درهم منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 256.32 مليون درهم و319 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 525.32 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 209 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثانية بتسجيلها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة وادي الصفا 3 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة زعبيل الأولى.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 132 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 89 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 171.02 مليون درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 93.64 مليون درهم و52 رهن فلل وشقق بقيمة 77.38 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 61 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 13 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 64 هبة بقيمة 48.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 27 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الثانية بقيمة 6 ملايين درهم.



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