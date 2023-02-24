التوزيعات السخية تمنح سوق دبي 14 ملياراً في فبراير

المصدر: دبي - محمد عباس

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رفع سوق دبي المالي مكاسبه السوقية إلى 14 مليار درهم خلال فبراير الجاري بدعم التوزيعات السخية عن العام 2022 وتفاؤل المستثمرين بآفاق نمو الاقتصاد الوطني وانتعاش أداء الشركات المدرجة. وزاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي إلى 591.704 مليار درهم بنهاية التعاملات أمس من 577.905 مليارات بنهاية يناير الماضي.

وعززت الأسهم المحلية مكاسبها خلال فبراير وربح رأسمالها السوقي نحو 6 مليارات درهم، وارتفع رأس المال السوقي إلى 3.118 تريليونات درهم منها 2.526 تريليون للأسهم في سوق أبوظبي و591.7 ملياراً في سوق دبي مقابل 3.112 تريليونات نهاية يناير.

وعلى المستوى اليومي، بلغت سيولة الأسهم 1.73 مليار درهم، منها 1.33 مليار درهم في سوق أبوظبي و402.01 مليون درهم في دبي، بعد تداول 406.9 ملايين سهم، عبر تنفيذ أكثر من 23.4 ألف صفقة.

وأغلق سوق دبي عند 3411.87 نقطة وكان ضمن الأسهم الرابحة «بنك المشرق» 5.60 % مغلقاً عند 132.00 درهماً، وزاد «أمانات القابضة» 2.95 % بإغلاق 0.940 درهم، وصعد «أملاك» 2.40 % مغلقاً عند 0.768 درهم. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند 9751.47 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 9844.49 نقطة. وحاز سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات مستقطباً سيولة بأكثر من 205.8 مليون درهم، ثم «مصرف عجمان» بسيولة جاوزت 39 مليون درهم، يليه «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 23.44 مليون درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي بسيولة 361.9 مليون درهم، تلاه «الفا ظبي» جاذباً 133.7 مليون درهم، ثم «موانئ أبوظبي» بسيولة 81.4 مليون درهم. وارتفع في سوق أبوظبي أسهم «غذاء القابضة» 2.34 % و«الياه للاتصالات» 1.56 % و«الجرافات البحرية» 1.61 % و«أبوظبي للموانئ» 0.98 %.

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