23 % حصة دبي من المشاريع الفندقية تحت الإنشاء إقليمياً

المصدر: دبي - بشار باغ

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سجلت دبي بنهاية العام الماضي 70 مشروعاً فندقياً تحت الإنشاء، تضم 21790 غرفة، فيما بلغ عدد المشاريع الفندقية قيد الإنشاء على مستوى الشرق الأوسط 304 مشاريع، تضم 86440 غرفة، وبذلك تستحوذ دبي على 23 % من إجمالي المشاريع، و25 % من إجمالي الغرفة، وفقاً لتقرير شركة الاستشارات العقارية «لودجينغ إيكونوميتركس».

وحلت الإمارات في المراتب الثلاثة الأولى بين دول المنطقة، من حيث إجمالي المشاريع الفندقية تحت الإنشاء بنهاية 2022، وسجلت 104 مشاريع، تضم 29210 غرف، فيما بلغ عدد المشاريع في المملكة العربية السعودية 243 مشروعاً، تضم 67618 غرفة، مقابل 87 مشروعاً في مصر، تضم 21672 غرفة.

ولفت التقرير إلى أن عدد المشاريع الفندقية في مرحلة التخطيط المبكرة، بلغ 142 مشروعاً بنهاية العام الماضي، بإجمالي 29872 غرفة، من المقرر أن تدخل مرحلة الإنشاء لاحقاً، بزيادة 15 % من حيث عدد المشروعات، و21 % في عدد الغرف مقارنة بعام 2021، موضحاً أن دول المنطقة شهدت بنهاية 2022، الإعلان عن 67 مشروعاً فندقياً جديداً بـ 19837 غرفة، بالإضافة إلى افتتاح 81 فندقاً جديداً في المنطقة بـ 17736 غرفة.

وبحسب «لودجينغ إيكونوميترك»، تستحوذ مجموعة هيلتون على الحصة الأكبر من المشاريع قيد الإعداد في الشرق الأوسط، بإجمالي 99 مشروعاً، تضم 25353 غرفة، تليها مجموعة ماريوت الدولية بـ 77 مشروعاً، تضم 22884 غرفة، ثم مجموعة أكور بـ 74 مشروعاً، تضم 19553 غرفة، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال بـ 63 مشروعاً، تضم 15143 غرفة، إضافة إلى مجموعة روتانا للفنادق، بإجمالي 17 مشروعاً، تحتوي على 5172 غرفة.

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