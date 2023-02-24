عمومية «المشرق» تقرّ توزيع 9 دراهم للسهم

المصدر: (دبي - البيان)

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صادقت الجمعية العمومية لبنك المشرق على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بـ 90% (ما يعادل 9 دراهم للسهم) من رأس المال عن عام 2022، بقيمة إجمالية 1.8 مليار درهم. ووافقت الجمعية على قرار خاص على تعديل النظام الأساسي للبنك ليتوافق مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية. وحقق «المشرق» نتائج مالية قوية خلال العام الماضي، حيث قفزت الأرباح الصافية 270 % من مليار درهم في 2021 إلى 3.7 مليارات درهم عام 2022.

وحقق البنك نمواً قوياً في الدخل التشغيلي حيث بلغت الأرباح التشغيلية 4.4 مليارات درهم بزيادة 39.2 % مقارنة مع 2021 وتحسنت الكفاءة إذ بلغ معدل التكلفة إلى الدخل 40.9 % في 2022 مقارنة مع 45.2 % عام 2021.

وحافظ معدل الدخل من غير الفوائد إلى الدخل التشغيلي على معدلات تعد من بين الأفضل في القطاع عند 39 %.

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