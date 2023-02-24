الإمارات الأولى عالمياً في رضا المستهلكين عن حالة الاقتصاد

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدرت الإمارات عالمياً في رضا المستهلكين عن الحالة الراهنة لاقتصاد الدولة خلال يناير الماضي، بحسب «إبسوس».

وأفادت نتائج دراسة الشركة الفرنسية المتخصصة في الأبحاث والدراسات الاقتصادية وتُحدثها بصفة شهرية برضا 68 % من المستهلكين في الإمارات خلال الشهر الماضي عن الحالة الراهنة لاقتصاد الدولة، لتتصدر الإمارات كافة دول العالم، فيما حلّت المملكة العربية السعودية ثانيةً وبلغت نسبة المستهلكين الراضين عن حالة الاقتصاد السعودي الشهر الماضي 66%.

وحلت الهند ثالثةً بـ 40 %. ونالت الإمارات المركز الأول عالمياً أيضاً في رضا المستهلكين عن أوضاعهم المالية الشخصية الراهنة خلال الشهر الماضي بـ 57 % تليها السعودية بـ 51 %، ثم الهند بـ 40%.

وفي استبيان ثالث ضمن نفس التحديث، تبوأت الإمارات المركز الثاني مكرر مع الصين في ثقة المستهلكين بأن اقتصاد الإمارات يسير على الطريق الصحيح، حيث أعرب 94 % من المستهلكين في كلٍ من البلدين خلال يناير الماضي عن ثقتهم في صواب التوجه الاقتصادي الراهن، وكانت الصدارة العالمية في هذا الاستبيان من نصيب السعودية حيث بلغت هذه النسبة فيها خلال يناير 96 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز