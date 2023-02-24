«أمريكانا»: 103 ملايين دولار توزيعات أرباح للنصف الثاني من 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مجلس إدارة أمريكانا للمطاعم عن توزيعات أرباح بالنسبة للنصف الثاني 2022، بقيمة 103.5 ملايين دولار، أو ما يعادل 0.0123 دولار لكل سهم، بما يمثل 61.4% من القيمة الاسمية للسهم، على أن يتم التوزيع على 8.82 مليارات سهم، وذلك تماشياً مع التوجيهات السابقة. وتخضع عملية توزيع الأرباح لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي (الذي سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقاً).

وفي أول إعلان عن النتائج المالية منذ إدراجها المزدوج والمتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية «تداول»، تميزت أمريكانا للمطاعم بتحقيق نمو قوي في العام 2022 مع إيرادات سنوية قدرها 2.38 مليار دولار، بزيادة بنسبة 15.9 % على أساس سنوي. وزاد صافي الربح (العائد لمساهمي الشركة الأم) بنسبة 27.1% ليصل إلى 259.2 مليون دولار في 2022.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة أمريكانا للمطاعم: «سينصب تركيز أمريكانا للمطاعم على المدى القريب على الاستفادة من قوة منصتها لزيادة انتشار علاماتها التجارية الحالية وإضافة فئات جديدة والتوسع جغرافياً على الصعيدين العضوي وغير العضوي عبر دخول أسواق جديدة. وستواصل الشركة أيضاً الاستثمار في إعادة تصميم المطاعم وزيادة الكفاءة التنظيمية لتقليل فترات استرداد النفقات وتعزيز كفاءة التكلفة».

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