وكالة أنباء الإمارات شريكاً إعلامياً للنسخة الثانية من مؤتمر إنفستوبيا 2023

المصدر: أبوظبي – وام

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وقّعت منصة إنفستوبيا العالمية للاستثمار، التي أطلقتها حكومة الإمارات في سبتمبر 2021، مذكرة تفاهم مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، ستكون الوكالة بموجبها شريكاً إعلامياً للنسخة الثانية من مؤتمر إنفستوبيا 2023، الذي يعقد يومي 2 - 3 مارس المقبل في العاصمة أبوظبي، تحت عنوان «استشراف الفرص في عصر التغيرات».

توقيع

شهد توقيع المذكرة في أبوظبي معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، فيما وقعها محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، وبدرية الميدور المهيري الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد.

وتؤسس المذكرة لتعاون مشترك بين منصة إنفستوبيا، ووكالة أنباء الإمارات، حيث تنظم «وام» جلسة حوارية خلال مؤتمر «إنفستوبيا»، حول مستقبل الاستثمار في الإعلام، كما ستوفر الوكالة تغطية إعلامية، خلال المؤتمر محلياً وعالمياً وبلغات مختلفة.

وقال محمد الريسي إنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تحرص «وام» على نقل رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية والتنموية للعالم، بمختلف اللغات، بما يواكب مسيرة التطور والتنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات والمجالات.

وأضاف أن المذكرة تأتي في إطار حرص «وام» على تعزيز التعاون الإعلامي مع المؤسسات الوطنية والدولية كافة، ونقل الإنجازات الوطنية إلى العالم، من خلال رسالة إعلامية رصينة وموثوقة وهادفة، تعكس التقدم والتطور الحضاري الذي تشهده الإمارات، كونها مركزاً اقتصادياً عالمياً، يحظى باهتمام دول العالم أجمع.

شراكات

وأوضح أن الوكالة نجحت في عقد العديد من الشراكات الاستراتيجية، مع كبرى المؤسسات الإعلامية حول العالم، والذي أسهم في ترسيخ نموذج مستدام للتعاون المهني، وتعزيز حضورها على الساحة الدولية، مزوداً إعلامياً موثوقاً بـ 19 لغة.

من جانبها، قالت بدرية الميدور: تتعاون منصة إنفستوبيا العالمية مع «وام»، لإثراء النقاشات، وتسليط الضوء على مستقبل الاستثمار في قطاع الإعلام، الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد الجديد التي تركز عليها منصة إنفستوبيا.

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