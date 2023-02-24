«دريك آند سكل»: الحل بيد المحكمة

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت شركة «دريك آند سكل» أنها تواجه مصير الإفلاس، بسبب الظروف المحيطة بإجراءات إعادة الهيكلة والحجوزات، مشيرة إلى أنها تقدمت بالطعن أمام محكمة التمييز التي أوقفت تنفيذ حكم محكمة الاستئناف مؤقتاً، وتنتظر الشركة المرافعة 14 مارس.

وقالت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي إنها ارتأت تقديم طعن على حكم محكمة الاستئناف تطلب فيه قبول المحكمة لافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وفقاً لظروف الأزمة المالية الطارئة وبالنتيجة اعتماد الإجراءات السابقة التي تمت من خلال لجنة التنظيم المالي. وعليه، فقد انعقدت 21 فبراير أول جلسة من جلسات المشورة في الطعن، أصدرت من خلالها محكمة التمييز قرارها بوقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف مؤقتاً، وتأجيل الدعوى لـ 14 مارس للمرافعة.

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