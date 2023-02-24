لجنة «الوطني الاتحادي» الماليـة تبحـث أثر تشريعات العمل على الاقتصاد

المصدر: (دبي ـ البيان)

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ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع عقدته أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور طارق الطاير رئيس اللجنة، موضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة، حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ميرة السويدي مقررة اللجنة، وأحمد بوشهاب، وخالد الخرجي، وعائشة راشد ليتيم، ومروان المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي إلى جانب ممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة.

كما بدأت اللجنة مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن تطبيق إجراءات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، والذي تناقشه ضمن محور السياسة العامة للهيئة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية. واطلعت اللجنة على الدراسات الفنية للموضوع، وقررت دعوة ممثلي الحكومة لاستكمال مناقشة الموضوع في اجتماعاتها القادمة.

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