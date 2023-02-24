54 % نمو تراخيص الشركات بـ«دبي للخدمات المالية» 2022

المصدر: دبي- محمد عباس

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كشفت سلطة دبي للخدمات المالية عن مجموعة من الإنجازات المهمة التي تحققت خلال 2022 بما يؤكد نجاح مسيرة جهودها في خدمة القطاع المالي واقتصاد إمارة دبي.

ويؤكد ذلك أيضاً التزام سلطة دبي للخدمات المالية بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية في توفير كافة التسهيلات التي تعزز دور القطاع المالي لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية وتأكيد مكانتها كإحدى أهم المراكز المالية حول العالم.

نجاح

وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، إن عام 2022 كان ناجحاً ومزدهراً بالنسبة لسلطة دبي للخدمات المالية، حيث شهد نمواً بنسبة 54% في نشاط الترخيص والتسجيل، مشيراً إلى أن عدد الشركات التي تعمل تحت رقابة السلطة التنظيمية بلغت حتى نهاية العام الماضي نحو 599 شركة مرخصة.

وأضاف العلي، في تصريحات للصحفيين إن الرخص الممنوحة للشركات شملت أنواعاً عديدة في الأنشطة المالية، مشيراً إلى تنوع الشركات المرخصة، وتسجيل المزيد من الشركات المبتكرة من خلال برنامج ترخيص اختبار الابتكار (ITL).

وأوضح العلي أن النمو المستمر الذي يشهده مركز دبي المالي العالمي يعكس جاذبية دبي والإمارات كمركز أعمال عالمي مبتكر بالإضافة إلى الإمكانات الكبيرة للدولة كمكان جاذب لتأسيس الأعمال والعيش، بفضل الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن ذلك الأمر بدا واضحاً خلال تعامل الإمارات مع الأزمة العالمية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.

وأكد أن السلطة واصلت مواكبة هذا النمو، خصوصاً بمجال التوظيف، حيث بلغ عدد موظفي السلطة نحو 193 موظفاً، يشكلون فريق عمل متناغماً من 39 جنسية مختلفة، مشيراً إلى الحرص الكبير على تعزيز جهود التوطين، حيث يمثل المواطنون نحو 30% من قوة العمل.

تطور

وأشار العلي إلى أنه في نوفمبر الماضي، قدمت السلطة نظامها الخاص بتنظيم قطاع العملات والرموز المشفرة، بما يعزز تنفيذ الأهداف التنظيمية للسلطة، متوقعاً أن تواصل السلطة العمل على دعم تطور هذا القطاع من خلال دراسة المزيد من التغييرات والتعديلات التي تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وحول الخطط المستقبلية، قال العلي إن خطة الأعمال 2023/‏‏2024 حددت 4 محاور رئيسة لقيادة توجهات عمل سلطة دبي للخدمات المالية في العامين المقبلين، مؤكدا أهمية مواصلة الالتزام بالمعايير الدولية، والإجراءات التنظيمية عالية الجودة فضلاً عن أفضل الممارسات لتعزيز بيئة أعمال مواتية لدعم النمو المستمر لمركز دبي المالي العالمي واقتصاد دبي ودولة الإمارات عموماً، موضحاً أن السلطة ستعمل على الحفاظ على مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي رائد من خلال التواصل مع الشركات التي تعمل ضمنه لتحفيز وتشجيع الحوار المفتوح حول الموضوعات التنظيمية الرئيسية.

مرونة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون إن الإمارات خاصة إمارة دبي كانت في طليعة البلاد التي تعافت بسرعة من جراء تفشي جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الفضل في سرعة التعافي والانتعاش كان لقيادة الدولة والحكومة للتعامل بمرونة مع أصعب الأزمات الدولية، مشيراً إلى أن استئناف الأعمال والفعاليات والسفر أعاد الحياة الطبيعية.

وأوضح أن مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية استفادا بصورة لافتة من عودة الحياة الطبيعية، حيث سجلا نمواً كبيراً في العام الماضي.

وكشف عن تسجيل السلطة أعلى عدد من التراخيص في عام واحد – حيث تم ترخيص 89 شركة جديدة، كما أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن زيادة 20% على أساس سنوي في الشركات النشطة في المركز، ونمو بنسبة 22% في عدد الموظفين الجدد. ولفت إلى أن المركز موطن لـ25 من بين أبرز 30 بنكاً على مستوى العالم، و5 من أكبر 10 شركات تأمين، و5 من أكبر 10 مديري أصول والعديد من الشركات القانونية والاستشارية العالمية، قائلاً: «إنه في العام المقبل، ستواصل السلطة تعزيز التعاون مع نظرائها، وشركائها المحليين، والإقليميين والدوليين».

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