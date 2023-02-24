بورصة دبي للماس تعتمد ميثاق مبادئ السلوك لتطبيق أفضل الممارسات

المصدر: دبي- البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، إطلاق ميثاق السلوك لمنتدى أفضل ممارسات المناقصات، تحت إدارة بورصة دبي للماس، التي تُعد أكبر بورصة لمناقصات الألماس في العالم، والهيئة التجارية الرسمية لقطاع الألماس في إمارة دبي. ويُعتبر المنتدى المبادرة الأولى من نوعها في العالم التي تقودها بورصة متخصصة لاعتماد أفضل الممارسات في مناقصات الألماس الخام والمصقول، بهدف دعم البائعين والمشترين.

وتقتصر عضوية المنتدى على المدعوين فقط، إضافة إلى أعضاء بورصة دبي للماس، الذين عقدوا مناقصتين على الأقل خلال فترة لا تزيد على 12 شهراً قبل تأسيس المنتدى. وتشمل قائمة الأعضاء الحاليين «ترانس أتلانتيك جيم سايلز»، و«ستارجيمز»، و«كوين إنترناشيونال»، و«جيم أوكشنز»، و«كروغر دايموند تريدرز»، و«بيليتون أوكشنز»، وقد عقدت دور المزادات هذه مجتمعة، أكثر من 60 مزاداً في دبي خلال عام 2022. وسوف يتمكن الأعضاء من استخدام شعار «منتدى أفضل ممارسات المناقصات»، للمساهمة بدور فاعل في الارتقاء بمعايير القطاع.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: المكانة الراسخة لدبي توفر فرصة كبيرة لضمان التحسين المستمر لمعايير القطاع، وتطبيق أفضل الممارسات بالطريقة المثلى، وهذا هو الهدف الأساسي لمنتدى أفضل ممارسات المناقصات الجديد، الذي يأتي ضمن جهود مركز دبي للسلع لترسيخ مكانة دبي كسوق عالمي رائد لبيع وشراء الألماس.

وتمتلك البورصة إمكانات هائلة، تتيح لها تنظيم عدة مناقصات بوقت واحد، حيث يتم شغل قاعات المناقصات التي يبلغ عددها 41 قاعة بشكل مستمر، خلال فترات المناقصات الدورية التي تعقد على مدار العام. وتضم قاعدة الشركات الأعضاء في البورصة 1,200 شركة.

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