«مالية دبي» أول جهة حكومية مالية تحقق الرشاقة المؤسسية على المستوى العالمي

المصدر: دبي- البيان

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أصبحت دائرة المالية في حكومة دبي أول جهة حكومية مالية تحقق الرشاقة المؤسسية على المستوى العالمي، وفق ما أكّد «المعهد الأوروبي للتميز والرشاقة»، الذي منح الدائرة، في إنجاز فريد من نوعه عالمياً، ثلاثَ شهادات في الرشاقة المؤسسية والمرونة المؤسسية والاستباقية.

وأعرب معالي عبدالرحمن آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عن فخره بهذا الإنجاز الذي أضحت الدائرة بفضله أول جهة حكومية مالية تنال 3 شهادات للرشاقة المؤسسية والمرونة المؤسسية والاستباقية، قائلاً إن من شأن هذه الشهادات ترسيخ موقع الدائرة وريادتها بوصفها نموذجاً تقتدي به المؤسسات الحكومية المالية محلياً وعالمياً في تطوير بنيتها الداخلية. وأضاف: «نحرص وفق توجيهات القيادة الرشيدة على أن تظلّ»مالية دبي«عنواناً للتميّز في العمل الحكومي المالي الذي تتردّد أصداؤه في آفاق العالمية، وذلك حرصاً منّا على إرساء أعلى المعايير الدولية للرشاقة المؤسسية بعملياتنا لنغدو جهة يُقتدى بها في العمل وفق أرفع الأسس».

وأعرب جاسم الزرعوني مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في الدائرة المالية، عن فخره بحصول الدائرة على الشهادات الثلاث من المعهد الأوروبي، الجهة الاستشارية العالمية المستقلة التي تدعم جهود المؤسسات عالميا للارتقاء بجودة العمليات والرشاقة المؤسسية.

وأكّد أن الدائرة حققت «تقدماً ملموساً في مساعيها للوصول إلى أعلى درجات القدرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في مشهد المالية الحكومية، لتلبي أرفع المعايير الدولية للرشاقة المؤسسية وتصبح في مقدمة المؤسسات الحكومية المالية عالميا في تلبية تلك المعايير، ما يجعلنا نساهم مساهمة واضحة في الارتقاء بمكانة دبي في الريادة العالمية على صعيد العمل المالي الحكومي، تحقيقاً لأهداف دبي الواردة في أجندتها الاقتصادية D33، وتطلعات مئوية الدولة نحو العام 2071».

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