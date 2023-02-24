شركات الأغذية ترفع شعار الاستدامة في «جلفود»

المصدر: دبي - أحمد صديق

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفعت الجهات المشاركة في معرض «جلفود 2023» شعار الاستدامة، حيث كشفت عن منتجات جديدة من الأطعمة التي تحتوي على بروتينات نباتية، كما طرحت منتجات مائدة معاد تدويرها، أو مصنوعة من مواد طبيعية، بديلاً عن البلاستيك أو المعادن. وطرحت شركة «إن أو إيه» الفرنسية، أدوات مائدة مصنوعة من قصب السكر، حيث تم تصميم هذه المنتجات لتوفير بديل مستدام للمنتجات البلاستيكية التقليدية، وهي مصنوعة من مواد صديقة للبيئة وقابلة للتحلل.

حلول مبتكرة

كذلك سلطت شركة «إن زد إم بي»، العلامة التجارية العالمية لمشتقات الحليب من «فونتيرا»، الضوء على منتجاتها وحلولها المبتكرة في مجال الاستدامة. وقال سيمون بنفولد مدير مبيعات خدمات المكونات والأغذية في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى الشركة: نعتمد في مزارعنا الموجودة في نيوزيلندا على الأساليب الصحيحة والطبيعية، لتوفير منتجات صحية، حيث ترعى الأبقار العشب الأخضر على مدار العالم، ما يعزز مكانتنا، باعتبارنا من أقل الشركات من حيث البصمة الكربونية على مستوى المزارع في العالم. كما يمكن للزوار التعرف إلى كيفية استخدام منتجاتنا من أجل تعزيز جهودهم في مجال الاستدامة، إضافةً إلى استكشاف حلولنا الرائدة والمتقدمة في مجال الاستدامة، وميزات مزارعنا في نيوزيلندا، التي تعتمد على العشب الطبيعي.

وأضاف: نحرص على توفير منتجات الألبان الغنية بالعناصر الغذائية، وبطرق مستدامة تركز على سلامة المستهلك والحيوانات والبيئة، ما يساعدنا على توفير أفضل قيمة للمجتمعات، وكسب ثقة عالمية بمنتجاتنا التي تُباع في أكثر من 130 دولة في العالم، وتتوفر في بعض أشهر العلامات التجارية في مجال الأطعمة والأغذية.

وكشفت الشركة عن مجموعة من أفضل المنتجات والحلول المبتكرة، أبرزها منتجات مشتقات الألبان، مثل حليب نيوتريوايت المجفف، من مجموعة مساحيق الحليب المحضرة في الشركة. وتسعى الشركة، ضمن أنشطتها، إلى إعادة التركيز على منتجات البروتين، وإدخال مفاهيم مختلفة لاستعراض قدراتها التقنية في مجال مكونات الألبان، ومنتجات البروتين المختلفة. كما سلطت الضوء على عينات من مشروبات الحليب عالية البروتين.

كما خصصت جناحاً لاستعراض حلول الاستدامة التي تقدمها «فونتيرا»، ومشاركة المزيد حول مراعي المواشي التابعة للشركة في نيوزيلندا. وأضاف سيمون بنفولد: نسعى إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية التي ننتجها على امتداد سلسلة القيمة، كما نهدف للوصول إلى الحياد الكربوني بالكامل بحلول عام 2050. ويمكن للعملاء شراء منتجاتنا ليحظوا بفرصة خفض الانبعاثات في سلاسل التوريد، وتأكيد التزامهم تجاه الجهات المعنية، لا سيما أن قطاع المزارع يسفر عن ثلث المتوسط العالمي من الانبعاثات.

وأعلنت «مياه العين» عن إطلاق عبوة مياه جديدة مصنوعة من مادة البولي إيثيلين تيرفثالات المعاد تدويره «rPET»، لتكون العبوة الجديدة المصنعة من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 100 %، هي الأولى من نوعها محلياً، التي تنتجها شركة إماراتية، ولتضاف لرصيد الدولة في حماية البيئة. وتعد مادة «rPET» المعاد تدويرها من مادة «PET»، قوية للغاية، ويشيع استخدامها في الأطعمة والمشروبات المعبأة، ويمكن استخدامها لعدد مرات غير محدودة، لأنها قابلة لإعادة التدوير بشكل لا متناهٍ.

تصميم

تمتلك شركة «إن أو إيه» مصانع في فرنسا مكرسة لإنتاج القش القابل للتحلل البيولوجي، وأدوات المائدة المصنوعة من قصب السكر، حيث تركز في مصانعها على الاستدامة، من خلال الحد من النفايات البلاستيكية، وتعزيز الممارسات المسؤولة بيئياً. وقد تم تصميم الأدوات لتكون متينة ومرنة وموثوقة ومثالية للاستخدام في المشروبات. وذكرت الشركة أنها حرصت على طرح هذه المنتجات الجديدة لأول مرة في «جلفود»، تقديراً لأهمية المعرض في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم.

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