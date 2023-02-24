30 ألف زائر متوقع لمعرض دبي للقوارب 1 ـ 5 مارس

المصدر: دبي ـ البيان

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يستعد معرض دبي العالمي للقوارب لاستقبال أكثر من 30,000 زائر إلى الواجهة البحرية في دبي هاربر، لإقامة أكبر وأبرز فعالية لنمط الحياة البحرية في الشرق الأوسط بين 1 ـ 5 مارس. وسيبحر أكثر من 175 يختاً وقارباً من مختلف العلامات التجارية الشهيرة عالمياً مثل أزيموت، وفيريتي، وجلف كرافت، وبرينسس، وسان لورينزو، وسان ريف، وسان سيكر جلف إلى شواطئ دبي لتقديم عرض مذهل خلال الأيام الخمسة للدورة 29 من المعرض.

وقال ريجو جورج، مدير مجموعة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: نتطلع قدماً للترحيب بعشاق الحياة البحرية ومستثمري القطاع البحري وكل المهتمين بأسرار المحيطات في دورة عام 2023 من معرض دبي العالمي للقوارب. وتتميز دبي بإرث بحري غني، ونجحت عبر السنوات بإيجاد نظام بيئي شامل ومركز متطور لتلبية طموحات بعض أهم رواد وصناع القوارب في العالم، وهو ما يسهم في الإقبال الكبير للزوار من جميع أنحاء العالم إلى المعرض كل عام».

وقال محمد الشعالي، رئيس مجلس إدارة جلف كرافت: لطالما حرصنا في جلف كرافت على تقديم كل الدعم اللازم لمعرضنا المحلي منذ تأسيسه، ونفتخر بصفتنا مصنعين عالميين لليخوت الحديثة جداً بكوننا جزءاً من هذه الفعالية الراقية على أرض إمارتنا العزيزة. ويغمرنا الحماس في دورة هذا العام من معرض دبي العالمي للقوارب بتقديم اليخت الفاخر الجديد ماجستي 111، وهو قارب سيعيد تعريف معايير القطاع وسيمثل تصميماً أولياً لنماذج ماجستي المستقبلية. ونلتزم بمواصلة مساهمتنا في قطاع اليخوت في المنطقة ونتطلع قدماً لتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية استثنائية لليخوت.

مكانة

ويتواجد أكثر من 12 % من اليخوت الفاخرة في العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس المكانة التي وصلت إليها دبي كواحدة من أهم عشرة مراكز ملاحية في العالم في القطاع البحري، إلى جانب امتلاكها عدداً من الواجهات البحرية المطورة عقارياً من الطراز العالمي والعديد من المراسي الرائعة. وأسهمت هذه البنية التحتية في جعل معرض دبي العالمي للقوارب منصةً مثالية لأكثر من 1,000 علامة تجارية عالمية لعرض منتجاتهم وإطلاق أحدث ابتكاراتهم لهذا العام.

كما سيتم الإعلان عن 50 تصميماً جديداً عالمياً وإقليمياً في المعرض، والذي سيتضمن مجموعةً مذهلة من اليخوت، وستقوم أكثر من 10 علامات تجارية جديدة بعرض منتجاتها.

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