700 مسؤول وخبير من 60 دولة في مؤتمر «دبي للسكر2023»

المصدر: (دبي- البيان)

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تنطلق الاثنين فعاليات النسخة الـ 7 لـ «مؤتمر دبي للسكر» وتستمر حتى الخميس 2 مارس في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، بمشاركة أكثر من 700 مسؤول وخبير في صناعة وتجارة السكر من أكثر من 60 دولة حول العالم.

ويستضيف «مؤتمر دبي للسكر 2023» جمال الغرير، العضو المنتدب في شركة «الخليج للسكر»، وجاكوب روبينز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إميتيرا» وعشرات من المسؤولين والخبراء، يستعرضون العديد من المتغيرات التي تشهدها صناعة وتجارة السكر.

وتمثل قوة الدولار الأمريكي، والأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الطاقة وتغير المناخ عوامل تؤدي إلى تقلبات عديدة في الصناعة الحيوية العالمية.

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