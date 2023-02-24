اكتتاب «أدنوك للغاز»: نطاق سعري بين 2.25 - 2.43 درهم للسهم

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت أدنوك للغاز، أمس، النطاق السعري، وبدء فترة الاكتتاب في الاكتتاب العام بسوق أبوظبي للأوراق المالية. وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 2.25 درهم إلى 2.43 درهم للسهم الواحد، ما يشير إلى قيمة أسهم تساوي 47.0 مليار دولار أمريكي، إلى 50.8 مليار دولار أمريكي (172.7 مليار درهم إلى 186.5 مليار درهم).

وتعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) (ش.م.ع)، («أدنوك» أو «المساهم البائع»)، بيع 3,070,056,880 سهماً عادياً، تمثل حوالي 4 % من رأسمال الشركة المصدر، مع احتفاظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات، ورهناً بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.. وفي حال بيع جميع الأسهم المعروضة، سيتراوح حجم الطرح من حوالي 1.9 مليار دولار، إلى 2.0 مليار دولار (6.9 مليارات درهم إلى 7.5 مليارات درهم).. ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي الجمعة 3 مارس 2023.

وبيعت أسهم شركة «أدنوك للغاز» في أول ساعة من بدء فترة اكتتاب عام تبلغ قيمتها ملياري دولار، حسبما أعلن مصدر مقرب من الشركة لوكالة فرانس برس.

كما تم الإعلان رسمياً في 17 فبراير الجاري، بأن عملية الاكتتاب مفتوحة للمكتتبين التالين:

- الطرح الخاص بالأفراد في الإمارات للأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات، وموظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات، والموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها (يُشار إليه باسم «الطرح الخاص بالأفراد في الإمارات»).

- للمؤسسات المؤهلة والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة («الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين»).

وتستمر فترة الاكتتاب حتى الأربعاء 1 مارس للطرح الخاص بالأفراد في الإمارات وحتى الخميس 2 مارس للطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين. ويتوقع الانتهاء من عملية الطرح وقبول الإدراج الاثنين 13 مارس، رهناً بأوضاع السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج. وسيتم إرسال إشعار التخصيص لطرح الأفراد الأربعاء 8 مارس، مع استرداد مبالغ الاكتتاب الفائضة، وإرسال خطابات التخصيص أيضاً، اعتباراً من الأربعاء 8 مارس.

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