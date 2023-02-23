الدورة 19 لمعرض دبي الدولي للأخشاب تنطلق 7 مارس

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب عن انطلاق فعاليات الدورة 19 من المعرض، المنصة الرائدة للأخشاب ومكائن تصنيع الأخشاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.

يعد معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب المنصة التجارية الوحيدة المتخصصة في قطاع الأخشاب بالمنطقة، كما يوفر فرصة مثالية أمام العارضين والمشترين للتواصل مع كبار الخبراء والمتخصصين والمنتجين والموردين والمصنعين وشركات الآلات والأدوات في مجال صناعة الأخشاب وآلات النجارة لعرض منتجاتهم والتقنيات المبتكرة وسيناريوهات الإنتاج على مستوى عالمي، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية المهتمين بالقطاع، حيث يمكن لجميع الراغبين بتسجيل مشاركتهم عبر زيارة الموقع الإلكتروني https://www.woodshowglobal.com/dubai.

مكانة رائدة

وقال داوود الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاستراتيجي «حقق معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن تصنيع الأخشاب خلال دوراته السابقة على مدار 19 عاماً مكانةً رائدة باعتباره المنصة التجارية الوحيدة المتخصصة في قطاع الأخشاب بالمنطقة، والتي تتيح للمشترين والبائعين من دول العالم فرصاً متميزة للتواصل وإنشاء شراكات رئيسة من شأنها أن تؤدي إلى علاقات تجارية طويلة الأمد وقوية. ونتوقع حضور نحو 10000 زائر في أيام المعرض الثلاثة، حيث تعمل اللجنة المنظمة لإطلاق المزيد من الميزات والأنشطة بما يضمن تحقيق تجربة غنية وأقصى استفادة لكل مشارك في هذا الحدث، بالإضافة إلى استعراض حزمة من المشاريع الضخمة الجديدة والمبتكرة على غرار المنتجعات والمرافق الفاخرة في المنطقة، والتي تعكس ما يشهده قطاعي البناء والتشييد من ازدهار، ما يسهم في نمو صناعات الأخشاب وآلات النجارة، إلى جانب زيادة الطلب على المنتجات المستدامة (الأخشاب ومنتجاتها)».

وبحسب تقرير السوق العالمي لمنتجات الأخشاب 2022 الذي صدر مؤخراً من المتوقع نمو سوق الأخشاب إلى 903.33 مليارات دولار في عام 2026 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.2٪. كما توقع تقرير سوق البناء في دولة الإمارات (2022 - 2027)، وصول قطاع البناء إلى ما قيمته 133.53 مليار دولار بحلول 2027، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 4.69٪ خلال الفترة المتوقعة (2022-2027). كما تسهم مشاريع البنية التحتية للحكومة، والتي تشمل الإسكان والسياحة وشبكات النقل بشكل كبير في هذا القطاع.

ضيف شرف

وتحل مصر ضيف شرف على معرض الأخشاب للسنة الثانية على التوالي نظراً لمكانة مصر العالمية في سوق الأخشاب واحداً من أهم القطاعات الصناعية في مصر، حيث يبلغ عدد مصانع الأثاث نحو 140 ألف مصنع وورشة، وعدد العمالة المباشرة 440 ألفاً وغير المباشرة نحو 460 ألفاً. كما بلغت قيمة الصادرات خلال الثمانية أشهر الأولى من 2022 نحو 170 مليون دولار، وجاءت الإمارات من أهم الدول المستوردة للأثاث المصري إلى جانب أمريكا، والسعودية والعراق، وذلك بحسب غرفة منتجات الأخشاب والأثاث في اتحاد الصناعات المصرية.

فعاليات مصاحبة

وبالإضافة للقاعة المخصصة للعارضين، يقدم «معرض دبي للأخشاب» للمشاركين طيلة ثلاثة أيام باقة من الفعاليات، أبرزها المؤتمر الرئيسي الذي يضم جلسات حوارية تشارك فيها نخبة من من الخبراء والمهتمين وكبار المسؤولين الحكوميين والعاملين في القطاع، بهدف تبادل الآراء والخبرات والمعارف حول آخر المستجدات والاتجاهات في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

ومن الفعاليات المميزة والفريدة للمشاركين، تنظيم اجتماعات B2B وتسهيل اللقاءات الثنائية بين الشركات والعملاء، لتسهل التواصل بينهم، وزيادة فرص إبرام الصفقات العقارية والمبادلات التجارية في المستقبل. ويعد إبرام الصفقات التجارية مع المشترين في الموقع إلى جانب عرض المنتجات أمام جمهور دولي بشكل يجعل من علاماتها التجارية أكثر وضوحاً للعالمية، من المزايا الأخرى التي يقدمها المعرض للمشاركين. ويتم خلال اليوم الثاني من المعرض تنظيم حفل توزيع جوائز الابتكار في صناعة الأخشاب.

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