مشاركة واسعة للشركات الهندية في سوق السفر في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تشارك الشركات الهندية بصورة كبيرة في فعاليات سوق السفر في دبي 2023 الذي يعود للانعقاد مجدداً بنسخته الثلاثين في مركز دبي التجاري العالمي من 1-4 مايو، بفضل الزيادة الكبيرة في الرحلات السنوية المغادرة المتوقعة على مدى العامين المقبلين.

ووفقاً للبيانات الصادرة مؤخراً من بنك الاحتياطي الهندي، فقد أنفق المواطنون الهنود رقماً قياسياً بلغ 10 مليارات دولار أمريكي في السفر إلى الخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بزيادة تقارب 43٪ مقارنة بأرقام ما قبل الجائحة.

وتشير تقديرات شركة نانجيا أندرسن الاستشارية المتخصصة في الأعمال في الهند بالاشتراك مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، إلى أن عدد الرحلات السنوية المغادرة إلى الخارج يزيد على 27 مليون رحلة بقيمة إجمالية تزيد على 42 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024، وهذا ما يجعل الهند في وضع مثالي لتصبح واحدة من أهم أسواق السياحة الخارجية في العالم ودعم النمو في قطاع السياحة في الشرق الأوسط بعد التحديات والصعوبات الناجمة عن تفشي الجائحة.

فرصة

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «تحظى مستويات المسافرين إلى الخارج المتوقعة من الهند في السنوات المقبلة باهتمام كبير من قبل قطاع السفر والسياحة والضيافة، حيث سنمنح المندوبين والعارضين والحاضرين في معرض سوق السفر العربي 2023 الفرصة لاستكشاف قطاع السفر الهندي من خلال ميزات العرض المختلفة، بما في ذلك قمة الهند التي ستنظر بشكل أعمق في هذا السوق الرئيسي».

ويسافر العديد من الهنود بانتظام إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي للترفيه أو العمل أو مزيج من الاثنين معاً مستفيدين من المسافة القصيرة، حيث تستغرق الرحلة من مومباي إلى دبي ثلاث ساعات فقط. ويعكس عدد الرحلات المباشرة بين الهند وهذه المنطقة هذه الاتجاهات، حيث تقوم طيران الإمارات وحدها بتشغيل أكثر من 170 رحلة أسبوعية إلى تسع مدن هندية، كما تشغل كلاً من: طيران الخليج وطيران الاتحاد والخطوط الجوية القطرية والطيران العماني أيضاً رحلات منتظمة إلى وجهات هندية.

تذاكر الطيران

وتعد أسعار تذاكر الطيران إلى الخليج من الهند أقل بكثير من الرحلات الجوية إلى وجهات أخرى نظراً لقصر المسافة، مما يؤكد أيضاً على راحة وشعبية السفر الترفيهي أو العمل. بالإضافة إلى ذلك فهناك حوالي 8.5 ملايين مواطن هندي يعملون حالياً في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعني أن هناك بالفعل مستوى كبيراً من التوافق والتجانس بين المنطقتين.

استضاف سوق السفر العربي العام الماضي العديد من العارضين البارزين من الهند، بما في ذلك سياحة جوا وسياحة أوتار براديش، ولن يكون حدث هذا العام استثناءً عما قبله، حيث تم تأكيد مشاركة مجموعة من الشركات العارضة الهندية الجديدة بما فيها كلاً من: خدمات إدارة الوجهات وأدفانتشر أوفرلاند وفيزا فيزايرو.

استدامة

وسيسلط معرض سوق السفر العربي 2023 الضوء على مستقبل السفر المستدام بما يتماشى مع شعار المعرض «العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية» بعد أن بدأ رسمياً رحلته إلى صافي انبعاثات صفرية، حيث سيستكشف برنامج المؤتمر كيف من المحتمل أن تتطور اتجاهات السفر المستدامة المبتكرة، مما يسمح للمندوبين بتحديد استراتيجيات النمو في القطاعات الرأسية الرئيسية مع توفير منصة للخبراء الإقليميين لاستكشاف مستقبل مستدام قبل انعقاد مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 28)، والذي سينعقد في نوفمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.

جائزة

وأعلن سوق السفر العربي عن إضافة فئة جديدة عن الاستدامة ولأول مرة في تاريخه للجوائز السنوية التي يتم فيها تكريم للشركات العارضة لعام 2023 بناءً على مدى أخذهم بعين الاعتبار التأثير البيئي لأجنحتهم وجهودهم للحد من انبعاثات الكربون الخاصة بها.

ويقام معرض سوق السفر العربي 2023 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركائه الاستراتيجيين مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لمركز دبي للسلع المتعددة.

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