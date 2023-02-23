«راكز» تتبنى تقنيات صديقة للبيئة لمعالجة المياه وترشيد الاستهلاك

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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أثمرت جهود مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» الهادفة إلى الحفاظ على البيئة بالنجاح متمثلة في تبنيها تقنية صديقة للبيئة تعد الأولى من نوعها لمعالجة المياه في محطات التبريد التابعة لها، حيث يُعرف نظام معالجة المياه الجديد باسم «برج التبريد»، ويتحكم في تحديد المقاييس ونسبة التآكل والنمو البيولوجي في المياه بشكل آلي بالكامل دون اللجوء إلى مواد كيميائية عن طريق استخدام الموجات الكهرومغناطيسية ذات التردد المنخفض للغاية. ويعمل هذا النظام إلكترونياً ولا يتطلب أي تدخل بشري، نظراً لإمكانية التحكم به عن طريق المعالجات الدقيقة.

مبادرات خضراء

وقال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: تُولي راكز اهتماماً كبيراً بالاستدامة، وذلك باتباعها المبادرات الخضراء ودعمها اللامحدود لاستراتيجية رأس الخيمة للطاقة من خلال عملها بشكل وثيق مع بلدية رأس الخيمة ومزودي الحلول، كشركة إنجي للحلول من أجل حماية بيئة العمل والمحافظة عليها عن طريق تسخير أحدث التقنيات المبتكرة. ويؤدي تعاوننا في تنفيذ هذا الحل الفريد من نوعه لمعالجة المياه في معاملنا دوراً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة ومواردها.

وإضافة إلى تحسين جودة المياه، تعمل «راكز» وشركة إنجي للحلول على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه بتوقيع عقد أداء الطاقة الشامل، الذي ينص على تحديث المباني وأنظمة المياه، وبموجب هذا العقد ستوفر المنطقة الاقتصادية أكثر من 25 جيجاوات ساعة من الطاقة على مدار 5 سنوات، الذي يعادل ما تنتجه 2000 مركبة من انبعاثات كربونية، كما سيتم توفير استهلاك أكثر من 14 مليون جالون من المياه، وهو ما يكفي لتعبئة 25 حوض سباحة من النوع المستخدم في بطولات الأولمبياد.

توفير الطاقة

وقال ألكساندر الزامورا، رئيس وحدة الأعمال وخدمات الطاقة لدى شركة إنجي للحلول في دول مجلس التعاون الخليجي: يمثل تحديث المباني فرصة لتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وخفض الانبعاثات الكربونية على المدى الطويل، حيث تشير تقارير وكالة الطاقة الدولية إلى أن قطاعي البناء والتشييد يتحملان مسؤولية أكثر من 30 % من إجمالي الاستهلاك العالمي النهائي للطاقة، وإضافة إلى ما يعادل 40 % من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المباشرة وغير المباشرة.

وتواصل «راكز» مبادراتها الرامية إلى الحفاظ على البيئة بالتعاون مع بلدية رأس الخيمة ومزودي الخدمات والجهات الأخرى لدعم تحديثات المرافق الصناعية والمصانع بشكل مستدام.

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