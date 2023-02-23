«أبوظبي الأول» يدعم تمويل «رويال جولدن إيجل» بقيمة 787 مليوناً

المصدر: دبي- البيان

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قاد «بنك أبوظبي الأول»، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، عدداً من البنوك الأخرى في الترتيب لصفقة تمويل لصالح شركة أبيكال جروب (أبيكال)، والتي تتبع رويال جولدن إيجل (آر جي إي)، المجموعة العالمية المكونة من شركات التصنيع القائم على الموارد، والتي تتخذ من سنغافورة مقراً لها.

وقد أعلنت المجموعة عن إغلاق أبيكال جروب (أبيكال) التابعة لها، لصفقة بقيمة 787 مليون دولار أمريكي على شكل قروض مرتبطة بالاستدامة، بدعم قوي من أبرز البنوك في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب (آر جي إي)، فقد تولى عدد من البنوك، قُوُامه يتجاوز 20 بنكاً رائداً في الشرق الأوسط، بتنظيم هذه القروض المرتبطة بالاستدامة، وإدارة الاكتتاب بقيادة بنك أبوظبي الأول. وكان من أبرز البنوك التي شاركت في الترتيب للصفقة «بنك الكويت الوطني»، أكبر مؤسسة مالية في دولة الكويت، فضلاً عن «بنك الفجيرة الوطني» و«البنك الاستثماري».

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تي وي لين رئيس مجموعة رويال جولدن إيجل: «تشكل الاستدامة جزءاً جوهرياً من نموذج الأعمال الخاص بنا، ونرى في حلول التمويل المستدام سبيلاً لتطوير أعمال مجموعة آر جي إي. وبفضل ما لمسناه من مشاركة قوية من جانب البنوك في منطقة الشرق الأوسط، في جولة تمويل القروض المرتبطة بالاستدامة التي أجرتها أبيكال مؤخراً، نطمح إلى تعزيز مساهمتنا في نمو خدمات التمويل المستدام في المنطقة بالتوازي مع تطوير أعمالنا».

ويفوق نمو إصدار القروض الخضراء وتلك المرتبطة بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدلات النمو العالمية، بارتفاع من 4.5 مليارات دولار أمريكي في عام 2020، إلى 18.64 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وإلى جانب ذلك، سجلت منطقة الخليج رقماً قياسياً من حيث نسبة إصدار القروض الخضراء في عام 2022، متفوقة في هذا المجال على التمويل المرتبط بالنفط والغاز والفحم للمرة الأولى منذ عام 2015. ويتصدر بنك أبوظبي الأول أجندة التمويل المستدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قدم عدداً من أكبر القروض المرتبطة بالاستدامة في المنطقة لعلامات مرموقة، مثل ماجد الفطيم والاتحاد للطيران.

ومن جانبه، قال فواز أبو سنينة، القائم بأعمال رئيس قسم تمويل الشركات العالمية في بنك أبوظبي الأول: «يسرنا النجاح في إغلاق صفقة هذا القرض المشترك، والمرتبط بالاستدامة، وجمع 787 مليون دولار أمريكي لصالح شركة أبيكال، التابعة لمجموعة شركات رويال جولدن إيجل. وانطلاقاً من دورنا كإحدى المؤسسات المالية المسؤولة عن تنظيم الاتفاقية وإدارة الاكتتاب وتوفير خدمات الضمان الخاصة بها، عملنا عن كثب مع مجموعة رويال جولدن إيجل للترويج لهذه الصفقة في أسواق القروض في الشرق الأوسط وآسيا. وسنواصل دعم عملائنا الرئيسين، مثل رويال جولدن إيجل، لجمع القروض المرتبطة بالاستدامة، أو الحصول على تسهيلات التمويل الأخضر، بما ينسجم مع رؤية بنك أبوظبي الأول الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة، ودعم التزامنا بمبادرة التحالف المصرفي لخفض الانبعاثات الكربونية».

وتم تنظيم القروض المرتبطة بالاستدامة على شكل تسهيل ائتماني متجدد لمدة عامين بقيمة 787 مليون دولار أمريكي، بهدف دعم نمو أبيكال كشركة زراعية عالمية رائدة في مختلف مجالات الصناعة الزراعية التكميلية، بما فيها الكيميائيات الزيتية والدهون الوظيفية والعلف الحيواني والزيت المعبأ. وتوسع أبيكال من عملياتها العالمية لمواكبة الاحتياجات المتنامية للمستهلكين، ومعالجة قضايا أساسية، مثل الأمن الغذائي العالمي.

وتنسجم آخر جولة لجمع القروض المرتبطة بالاستدامة من أبيكال مع الممارسات التي تعتمدها الشركة في مبادرة أبيكال 2030، خارطة الطريق المستدامة الخاصة بالشركة، والتي ترتكز على مجموعة من الالتزامات والأهداف التي تغطي المجالات البيئية والاجتماعية، بما فيها تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وخفض انبعاثات غاز الدفيئة بواقع 50 %، وترسيخ التعاون مع الموردين لتعزيز الممارسات المستدامة. ومن ناحية أخرى، تتماشى الأهداف المنصوص عليها في مبادرة أبيكال 2030، مع مساعي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومبادراتها البيئية الرئيسة، مثل المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 في دولة الإمارات وأجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة في الكويت. وتتعلق القروض المرتبطة بالاستدامة، التي حصلت عليها أبيكال بقيمة 787 مليون دولار أمريكي، بأربعة مؤشرات رئيسة للأداء مع خطة واضحة، لتحقيق مجموعة من الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمية القابلة للقياس. وتشمل هذه المؤشرات رفع مستوى قابلية التتبع الموثقة لمزارعها، وزيادة التفاعل مع الموردين لتعزيز الممارسات المستدامة وقابلية التتبع، وزيادة أعداد اعتمادات المائدة المستديرة حول زيت النخيل المستدام (RSPO)، بين صغار المزارعين، والحد من انبعاثات غاز الدفيئة، من خلال منشآت التقاط غاز الميثان.

وحصلت مجموعة رويال جولدن إيجل في عام 2021، على قرض مرتبط بالاستدامة، لتكون من أوائل الشركات في سنغافورة، التي تنجح في هذا المسعى من خارج القطاع العقاري، وثاني أكبر المؤسسات الحاصلة على القروض المرتبطة بالاستدامة في الدولة. وفي عام 2022، نجحت المجموعة في جمع ما يقرب من 1.6 مليار دولار أمريكي، على شكل قروض مرتبطة بالاستدامة لصالح شركاتها العاملة في مجالات اللب والورق والزراعة، بما في ذلك الجولة الأخيرة من القروض، التي وصلت قيمتها إلى 787 مليون دولار أمريكي.

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