غرف الإمارات تبحث مع مجلس الأعمال المكسيكي تطوير علاقات القطاع الخاص

المصدر: دبي - وام

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بحث الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات حميد محمد بن سالم خلال لقائه، بمكتب اتحاد الغرف بدبي، خورخي لوبيز مورتون، نائب رئيس مجلس الأعمال المكسيكي للتجارة الخارجية والاستثمارات والتكنولوجيا (كومسي COMCE )، وآنا صوفيا خيمينز الملحق التجاري بالسفارة المكسيكية، سبل تفعيل وتعزيز وتطوير علاقات القطاع الخاص بين البلدين.

وأكد حميد بن سالم، على أهمية السوق المكسيكية بالنسبة للقطاع الخاص الإماراتي باعتباره من الأسواق الواعدة والكبيرة القادرة على استيعاب العديد من المنتجات، كما يمكن أن تشكل مورداً للعديد من المواد الأولية التي تحتاجها الصناعات الإماراتية.

وشدد على ضرورة أن يسهم القطاع الخاص في البلدين بتعزيز وتمتين أواصر هذه العلاقات من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة بالمعارض التجارية، مؤكداً استعداد اتحاد غرف الإمارات والغرف الأعضاء تقديم كل الدعم لأصحاب الأعمال المكسيكيين وتنظيم زيارات لعدد من الغرف التجارية الأعضاء لهم، للاطلاع على الخدمات المقدمة للمستثمرين الأجانب.

كما تم خلال اللقاء مناقشة بنود مذكرة التفاهم الخاصة بتأسيس مجلس الأعمال المشترك، ليكون حلقة وصل بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وتقديم المساعدة اللازمة للمؤسسات والشركات وأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض الدولية والوطنية التي تقام في الإمارات أو المكسيك.

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