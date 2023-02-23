زيادة أعداد الزوار الإماراتيين والخليجيين لليابان إلى مستويات «ما قبل الجائحة»

المصدر: دبي- البيان

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شهدت اليابان زيادةً ملحوظة في أعداد الزوار الإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بمستويات مماثلة لمستويات ما قبل الجائحة، بل وتجاوزت في بعض الأحيان، مستويات ما قبل الجائحة، خلال أوقات محددة من العام.

ومن المتوقع أن تزداد أعداد الزوار من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، اعتباراً من شهر مارس المقبل 2023، حيث يسافر العديد من السياح لليابان، للاستمتاع بفصل الربيع، ومناظر أزهار الكرز الموسمية، والتي تعتبر إحدى الظواهر الطبيعية المميزة في ذلك الوقت من العام.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الإحصاءات الأولية لوكالة خدمات الهجرة في اليابان، فقد بلغ عدد زوار اليابان من الإمارات خلال شهر ديسمبر الماضي 1,264 زائراً، بزيادة في أعداد الزوار بلغت 18.6 %، مقارنة بأعداد الزوار في ديسمبر من عام 2019.

وقال كوباياشي دايسوكي المدير التنفيذي في منظمة السياحة الوطنية اليابانية في الشرق الأوسط - مكتب دبي: سعداء بالعودة السريعة للسياحة، والطلب القوي على السفر إلى اليابان من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ونتطلع للترحيب بالزوار الخليجيين في اليابان على مدار العام. إننا، وبهدف تسهيل السفر، ولضمان توفير باقات سفر متنوعة وبجودة عالية، عقدنا مؤخراً فعاليات وندوات تعريفية لوكالات السفر الرائدة في الإمارات، وشركاء الصناعة في كل من أبوظبي ودبي، وقد أبدى جميعهم رغبة كبيرة في الترويج لليابان، كوجهة سياحية جديدة ومتجددة ووجهة للذواقة.

وأضاف كوباياشي: نأمل أن يختار العديد من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، زيارة شمال اليابان خلال احتفالات عيد الفطر القادم، لتجربة روعة الوجود في اليابان في فترة تفتح أزهار الكرز، في عدد من الأماكن الرائعة. واحدة من أشهر المواقع في اليابان، والمثالية للصور التي أود أن أوصي بها، هي قلعة هيروساكي بمقاطعة أوموري، أو مدينة هاكوداته الساحلية في مقاطعة هوكايدو، والتي تعد مثالية للنزهات الطويلة في شوارعها التاريخية الجميلة، والحدائق التي ستكون في أبهى حلة لها في هذا الوقت من العام.

وتعتبر زيارة اليابان خلال موسم تفتح أزهار الكرز، تجربة يتوق لها ملايين السياح حول العالم، بمن فيهم السياح والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من أن فترة ذروة تفتح أزهار الكرز في العديد من المدن الرئيسة في اليابان في طوكيو وكيوتو وأوساكا، تتزامن مع شهر رمضان هذا العام، إلا أن هنالك العديد من الأماكن الأخرى في اليابان التي تتفتح أزهار الكرز المذهلة فيها في المناطق الشمالية، كمنطقتي توهوكو وهوكايدو، حيث من المتوقع حدوث ذروة الازدهار هذا العام، بالتزامن مع عيد الفطر.

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