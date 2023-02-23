مبادرة «عِش بصحة مع نخيل» تطلق النسخة الأولى من مهرجان الصحة والعافية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة «نخيل»، إطلاق النسخة الأولى من مهرجان الصحة والعافية، بحضور مجاني ومفتوح للعامة. ويستكمل المهرجان التزام «نخيل لإدارة المجتمعات»، ذراع شركة «نخيل»، بتحقيق السعادة للناس، وتعزيز جودة حياتهم، ويهدف إلى الارتقاء بالصحة والعافية عموماً، وإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين والزوار، للتواصل واستكشاف مجموعة مميزة من الأنشطة المتعلقة بالصحة والعافية.

ويحتفي مهرجان الصحة والعافية من مبادرة «عِش بصحة مع نخيل»، بركائز العافية الخمس، والمتمثلة في التوازن والتغذية والحركة والتأمل وتطوير الذات، ويستضيفه «الحي الأول» في مدينة محمد بن راشد في 25 فبراير، وبالتعاون مع الشريك المؤسس للمبادرة، ومدربة الصحة التكاملية إيرينا شارما.

وإلى جانب إلهام المشاركين لتبني مختلف مظاهر العافية أسلوباً للحياة، يهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على المزايا التي توفرها دبي في هذا المجال، وتنمية قاعدة عريضة من الأشخاص التواقين إلى تبني أنماط الحياة الصحية، فضلاً عن تشجيع الناس على التواصل والتفاعل معاً، لتعزيز أواصر الترابط بين مختلف فئات المجتمع. وعلى مدار نصف يوم، سيتسنى للأسر والأفراد، المشاركة في العديد من العروض التقديمية والمحاضرات وأنشطة الصحة والعافية المجانية.

ويشمل المهرجان سلسلة من الجلسات النقاشية، على غرار جلسة «النوم قوة عظمى من أجل الصحة»، وسيتحدث فيها كل من البروفيسور الدكتور هارالد ستوسير مؤسس Modern Mayr Medicine، وبنيامين ماير رئيس قسم البحث والتطوير في «سيفن صنداي» في سويسرا. وقال فرانسيس جياني الرئيس التنفيذي لإدارة المجتمعات لدى شركة «نخيل»: «حققنا نجاحاً ملحوظاً في توحيد المجتمع معاً خلال العام الماضي، عبر فعالياتنا المميزة. وستضم النسخة الأولى من المهرجان، مجموعة من الأنشطة المجتمعية التي اختارها الخبراء بعناية فائقة، لمعالجة أهم الموضوعات المتعلقة بالصحة والعافية. وسنواصل السعي لتحقيق السعادة والرفاهية لمجتمعاتنا، لأنها قيمة أساسية، ومكون جوهري لثقافتنا المؤسسية». وتقام الفعاليات في «الحي الأول» ضمن مدينة محمد بن راشد، من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 1 بعد الظهر.

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