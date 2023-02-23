إعلان حجز جميع مساحات معرض «سعودي فود» خلال جلفود

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركتا كاون إنترناشيونال وديلي ميل آند جنرال تراست، الجهتان المنظمتان لمعرض سعودي فود، أمس بيع جميع الحجوزات للمشاركة في دورة المعرض لعام 2023. جاء ذلك خلال معرض جلفود، قبل أربعة أشهر من انطلاق سعودي فود في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بين 20-22 يونيو.

ويأتي سعودي فود كأول تجربة تعاون بين كاون إنترناشيونال، الشركة العالمية المتخصصة بتنظيم الفعاليات والتابعة لمركز دبي التجاري العالمي والتي تتولى تنظيم جلفود، الفعالية الأكبر في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات؛ وشركة دي إم جي للفعاليات المملوكة بالكامل من قبل ديلي ميل آند جنرال تراست.

ومن المقرر أن تعلن شركتا كاون إنترناشيونال ودي إم جي للفعاليات تنفيذ خطة توسيع فورية للدورة الافتتاحية من المعرض، وذلك من خلال إضافة قاعات لاستيعاب معارض المأكولات والمشروبات من العديد من الدول لمواكبة الطلب الكبير الذي يشهده المعرض بدورته الأولى،

وتواصل سوق الأغذية السعودية تحقيق نمو لافت، وتوفير فرص هائلة للشركات الراغبة بتحقيق الازدهار في القطاع. وتشير التوقعات إلى أن سوق الأغذية والمشروبات السعودية، والتي تعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، تتجه لتحقيق نمو بنسبة 4.78% بحلول العام 2027، وتم تحديد هدف طموح لها يتمثل بتوطين 85% من عمليات تصنيع الأغذية بحلول العام 2030.

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