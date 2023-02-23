30 ألف زائر للقمة العالمية لطاقة المستقبل 2023

المصدر: أبوظبي- البيان

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اختتمت القمة العالمية لطاقة المستقبل، الفعالية العالمية التي تركز على مجالي طاقة المستقبل والاستدامة، دورتها الـ 15 في يناير الماضي، بتسجيل رقم قياسي جديد من الزوار. وارتفع عدد الزوار بنسبة 242 %، ليتجاوز إجمالي الحضور 30 ألفاً.

ووجود نخبة من خبراء الطاقة العالميين خلال الفعالية التي استضافها مركز أبوظبي الوطني للمعارض على مدار ثلاثة أيام، شهدت تبادل الخبرات ومجموعة من العروض المبتكرة وصفقات الشراكات. كما سجلت القمة رقماً قياسياً لحضور الزوار الدوليين من الخبراء في القطاع من جميع القارات، بزيادة بلغت نسبتها 14 % في عام 2022.

وقالت لين السباعي رئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل والمديرة العامة لشركة آر إكس الشرق الأوسط المسؤولة عن تنظيم القمة: «توقعنا أن تشهد الفعالية زيادة طفيفة في عدد الزوار، بعد ارتفاع معدلات التسجيل المسبق بنسبة 143 %، إلا أن العدد النهائي للزوار والمشاركة الدولية القوية، فاقت توقعاتنا الأولية، ما يؤكد الأهمية الكبيرة لمسألة تحول الطاقة في الوقت الراهن».

ونظراً للتركيز العالمي على حلول تحول الطاقة، شهدت القمة العالمية لطاقة المستقبل، ازدياداً ملحوظاً في أعداد الجهات العارضة، حيث وجد 330 جهة عارضة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 58 جهة تشارك للمرة الأولى في الفعالية، ما يمثل زيادة بنسبة 18 % في مساحة العرض، مقارنة بعام 2022. وارتفعت مشاركة الجهات العارضة الدولية بنسبة 23 % على أساس سنوي، بينما سجلت المشاركة المحلية ارتفاعاً بنسبة 14 %. كما شهدت الفعالية مشاركة الأجنحة الوطنية للمملكة المتحدة والهند للمرة الأولى، وبالتالي، ارتفاع العدد الإجمالي للأجنحة الوطنية إلى تسعة.

ولاقت الفعالية إقبالاً كبيراً في المعارض الستة التي أقيمت خلالها، حيث تولت شركة مصدر استضافة القمة في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة، وعززت موضوع الفعالية من خلال الحصول على الطاقة النظيفة من شركة مياه وكهرباء الإمارات، المسؤولة عن تزويد العاصمة أبوظبي بالمياه والكهرباء.

وشكلت الفعالية واحداً من منابر التكنولوجيا الاستثنائية بالنسبة للجهات العارضة، إلى جانب دورها كمحفز للأعمال، وحاضنة للاستثمار، ومساراً للوصول إلى الأسواق الجديدة ونشر الخبرات والمعارف.

وشهدت القمة أولى مشاركات مركز ابتكارات الهيدروجين الأخضر، الذي نجح خلال فترة قصيرة في توزيع الأرباح على المساهمين الذين قدموا حلولاً فعالة لتسريع اعتماد الهيدروجين الأخضر. وأفادت شركة آلاي باور الأمريكية، بأن مشاركتها في المركز قد تثمر عن إطلاق النماذج الأولية لمحطتها المبتكرة لإنتاج الهيدروجين في دولة الإمارات والسعودية، بحلول مطلع عام 2024. وشهدت المنتديات الخمسة المخصصة لمناقشة هذا الموضوع، حضوراً كبيراً خلال القمة، حيث ركزت بشكل خاص على مجالات الطاقة والمياه، ومعالجة النفايات والطاقة الشمسية والمدن الذكية والمناخ والبيئة.

ورسخت القمة العالمية لطاقة المستقبل 2023، مكانتها بوصفها منصةً إطلاق جذابة، حيث شهدت حضوراً كبيراً من الوسائل الإعلامية المحلي والإقليمية والدولية، تجاوز 400 من خدمات البث والمنشورات التجارية وأشهر الوسائل الإعلامية. واغتنم منظمو الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر المناخ كوب 28 هذه الفعالية، لإطلاق شعار «عالم واحد» على دورة عام 2023، من مؤتمر الأطراف الذي يُقام في أبوظبي خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وقالت السباعي رئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل: دورة عام 2024، تُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بين 16-18 أبريل العام المقبل. وتمثل مواضيع تحول الطاقة والاقتصاد الدائري، وجهود معالجة التغير المناخي قضايا عالمية، تتطلب وضع منهجية تعاون مشتركة بين جميع الدول. وتنعقد قمة 2024 في هذه المنطقة، التي تشهد إقبالاً كبيراً على إقامة علاقات التعاون، ما يجعلها المنصة الرئيسة لعقد هذه الشراكات، ودعمها بما يسهم في إرساء بيئة أفضل لقطاع الطاقة بشكل عام، وجميع الجهات المعنية المشاركة فيها، والأفراد الذين يعتمدون على القطاع.

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