الإمارات الإسلامي يقدم عروضاً وجوائز عبر مبادرة «أسبوعكم إماراتي»

المصدر: دبي ـ البيان

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كشف «الإمارات الإسلامي»، عن مبادرته الجديدة «أسبوعكم إماراتي» ليواصل من خلالها الارتقاء بعروضه وخدماته المصرفية المخصصة لمواطني دولة الإمارات عبر منح متعامليه الحاليين من المواطنين 7 أيام من الحسومات والعروض الحصرية وفرصة للفوز بجوائز كبرى.

وعلى امتداد الفترة حتى 26 فبراير، يتيح المصرف للمتعاملين من مواطني الدولة فرصة الفوز بجوائز قيمة تُقدم إلى 7 فائزين يومياً، وحسومات تصل إلى 50 % على رسوم الإجراءات لمعاملات التمويل الشخصي وتمويل السيارات، وعروض خاصة مع بطاقات الخصم والبطاقات الائتمانية.

وقال فريد الملا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الإمارات الإسلامي: «الإمارات الإسلامي هو المصرف المفضل لدى مواطني الإمارات، ولهذا فمعرفته عميقة باحتياجات عملائه الإماراتيين. نفخر بإطلاق هذه الحملة ومنحهم عروضاً حصرية ومكافآت فورية. وانطلاقاً من عزمنا على مواصلة الارتقاء بخدماتنا المصرفية المخصصة للمواطنين، نتوقع أن يختار عدد متزايد من المواطنين الإمارات الإسلامي المصرف المعتمد لديهم».

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