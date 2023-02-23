مهرجان الصغار مع الرحّالة.. عالم من المرح في القرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

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تتواصل فعاليات القرية العالمية خلال موسمها الحالي بعروض ترفيهية وتسويقية ممتعة.

ويطلق مهرجان الصغار مع الرحّالة الفرصة للاستمتاع بأجواء مليئة بالمرح والتسلية يومياً من 4 حتى 10 مساءً، حتى 26 فبراير مع باقة من المغامرات والأنشطة المفعمة بالفرح والمرح كما يقدم لضيوفه ألعاباً لوحية تفاعلية، مثل سفينة القراصنة الحربية، ولعبة 4 على التوالي، ولعبة «ستاك إم»، ولعبة السلم والثعبان الأضخم في العالم مع جوائز رائعة للفائزين. ويمكن للعائلات الاستمتاع بعروض حية على مسرح الصغار، بما في ذلك عرض «أكتوناتس»، و«ﺑﻲ ﺟﻲ ﻣﺎﺳﻜﺲ»، و«تشوتا بيم»، وغيرها الكثير.

وتنضم شخصيات الرحّالة: وليف وزويا، وأوزكا، وآية إلى المهرجان للقاء أصدقائهم من ضيوف القرية العالمية على المسرح وخارجه.

وتتاح جميع أنشطة وفعاليات مهرجان الصغار مع الرحّالة ضمن سعر تذكرة دخول القرية العالمية.

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