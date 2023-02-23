مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تشارك في أكبر حدث سنوي لمنتجي الأغذية بالعالم

المصدر: دبي - البيان

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تشارك مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه Hsa group ، في المعرض السنوي التجاري العالمي الأبرز لقطاع الأغذية - جلفود 2023 - بنسخته الـ28 والذي يقام في مركز دبي التجاري من الفترة 20 – 24 فبراير الجاري بمشاركة 5000 عارض من 125 دولة وبحضور 100 من القادة الصناعيون في العالم.

وخلال المعرض تسلط مجموعة شركات هائل سعيد أنعم الضوء على تشكيلة واسعة من ارقى منتجاتها الغذائية الرائدة والمبتكرة في العالم والمصنعة في كل من اليمن ومصر والسعودية وماليزيا وإندونيسيا وكينيا والسنغال والعديد من الدول.

وقد عبر الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه السيد شوقي احمد هائل سعيد، عن فخر المجموعة بتقديم منتجات ذو قيمة غذائية عالية للجميع، منوها بأن مشاركة المجموعة في هذا الحدث العالمي الهام بدأت منذ العام 1999م باعتبارها إحدى أكبر مصنعي الغذاء والمشروبات عالميا، ولديها استثمار غذائي عالي الجودة في العديد من دول وقارات العالم.

وقال " تواصل مجموعتنا الكبيرة رحلتها العالمية في استشراف الفرص الجديدة والاستثمار في سلسلة القيمة الغذائية، و يسعدنا ان نكون في هذا الحدث لتبادل الخبرات وتطوير المنتجات الغذائية لتعزيز حضور قطاع الأغذية والمشروبات في الأسواق العالمية والاسهام في تحديد ورسم مستقبل الأغذية واستدامة الصناعات الغذائية".

ويمثل معرض جلفود ملتقى سنوي هام يجمع اقطاب قطاع الأغذية والمشروبات ويعد فرصة لإتمام صفقات تجارية وصناعية للشركات العالمية ويركز على مجالات الابتكار والتميز في قطاع الأغذية العالمي.

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