الخياط للاستثمار تفتتح مركزاً للتوزيع وإيفاء الطلبات في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الخياط للاستثمار (AKI)، وضع حجر الأساس لتشييد أكبر مركز توزيع وإيفاء طلبات تؤسسه الشركة، وذلك في إطار دعم المرحلة المقبلة من خطط توسعها في الإمارات وعموم المنطقة.

وسيسهم المركز الذي يقع في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، في مضاعفة سعة التخزين والتوزيع الحالية لشركة الخياط للاستثمار، بما يتيح لها تقديم الخدمات لأكثر من 8,000 عميل تجاري ونصف مليون مستهلك من عملاء خدمات التوصيل إلى المنازل، مع معالجة أكثر من ثلاثة ملايين طلب سنوياً.

ويتألف مركز التوزيع وإيفاء الطلبات الجديد، الذي من المتوقع الانتهاء من تشييده وتجهيزه في غضون عام، من 32 حجرة تحميل ضمن مساحة بناء إجمالية تبلغ 48,000 متر مربع. وسيوفر المركز خدماته لمختلف وحدات الأعمال الأساسية لشركة الخياط للاستثمار، كما سيلبي احتياجات عمليات البيع بالتجزئة للشركة، فضلاً عن أعمالها المتنامية في مجال التجارة الإلكترونية. هذا وتم تصميم المركز كمبنى أخضر حاصل على شهادة LEED البيئية، مع تزويده بأنظمة طاقة شمسية، واعتماده على عمليات تشغيل ذات بصمة كربونية منخفضة، مما يدعم جهود دولة الإمارات في إطار إعلانها عن عام 2023 عاماً للاستدامة.

وتغطي عمليات شركة الخياط للاستثمار ثماني وحدات عمل رئيسية ضمن أربعة مجالات أعمال هي: البيع بالتجزئة، والتوزيع، والمقاولات، والسيارات. وتنتشر أعمال الشركة حالياً في 8 دول بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكانت قد دخلت إلى المملكة العربية السعودية ومصر خلال عام 2022.

وقال زيد سعد الخياط، الرئيس التنفيذي لشركة الخياط للاستثمار: نتمتع بإرث يزيد على 40 عاماً، وقد تمكنا من خلال خبرتنا المتخصصة تحديد العديد من الفرص المميزة واستكشاف آفاق جديدة في كل قطاع نعمل فيه. والمركز الجديد يعد إنجازاً مهماً وعلامة فارقة بالنسبة لعملياتنا وأعمال التوزيع في قطاع التجزئة، الأمر الذي يسهم في تسريع نمو أعمالنا ويقدم قيمة أكبر لشركائنا وعملائنا. ونعمل باستمرار من خلال تبني التحول الرقمي على تعزيز تنافسيتنا ورفع مستوى كفاءة مختلف جوانب عملياتنا. ونحن متحمسون للغاية لتضمين مزايا التحول الرقمي في جميع عمليات مركز التوزيع وإيفاء الطلبات الجديد بما يجعله أحد مراكز التوزيع الأكثر تقدماً في الإمارات.

وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي: تمنح دبي الشركات العالمية والإقليمية القائمة فيها فرصاً لا مثيل لها للتواصل بفعالية وتحقيق المزيد من النمو، إذ إنّ موقعها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبيئة التنظيمية والتشريعية المرنة يتيحان للشركات فرص الوصول إلى عملاء جدد وتوسيع نطاق انتشارها على مستوى العالم. وبصفتنا من أكبر مراكز التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة، يسرّنا أن نزوّد إحدى أبرز مجموعات الشركات العائلية في الإمارات كشركة الخياط للاستثمار بمنظومة متكاملة تدعم نموّها للوصول إلى آفاق أرحب من النجاحات. وستسهم البنية التحتية المتطورة والمتكاملة لمدينة دبي الصناعية وشبكة النقل التي توفّرها عبر الجو والبحر والبرّ، وشركة الاتحاد للقطارات عمّا قريب، في تعزيز قدرة شركة الخياط للاستثمار على تلبية الأحجام المتزايدة من الطلبات والعملاء والخدمات بكفاءة عالية". وعينت شركة الخياط للاستثمار مجموعة أمانة كمقاول رئيسي لتنفيذ مركز التوزيع وإيفاء الطلبات الجديد.

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