افتتاح مهرجان دبا للتسوق الجمعة بمشاركة 30 شركة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أعلن سلطان الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة افتتاح مهرجان دبا للتسوق، الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع شركة دوف لتنظيم الفعاليات، الجمعة، وذلك في مركز دبا للمعارض التابع للغرفة، بمشاركة أكثر من 30 شركة تجارية، حيث يستمر حتى 5 مارس القادم.

وأوضح أن المهرجان يأتي في إطار ما توليها الغرفة من اهتمام بتنظيم المعارض المتخصصة والاستهلاكية لإسهامها في تنشيط حركة التجارة والسياحة والخدمات وإتاحة فرص لالتقاء أصحاب الشركات لعقد الصفقات التجارية وتبادل الأفكار تحت سقف واحد، لافتاً إلى أن الافتتاح الرسمي للمهرجان سيكون في تمام الساعة الخامسة مساء الجمعة، في حين سيفتح المعرض أبوابه للزوار في الأيام التالية من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 11 مساء على مدار 10 أيام.

وأكد أن المعارض في مدينة دبا أصبحت تشكل أهمية كبيرة لزوار المنطقة ومتنفساً للعائلات من المواطنين والمقيمين بالمدينة، كما أنها تلبي احتياجاتهم من السلع المتنوعة، حيث تشمل معروضات المهرجان على ماركات وتصاميم مختلفة من الإلكترونيات والملابس النسائية والرجالية ومستلزمات الأطفال ومعدات التخييم والإكسسوار والعطور والحقائب والأحذية الجلدية وغيرها من السلع المتنوعة، كما يوفر المعرض مطاعم تتيح للعائلات قضاء أوقات ممتعة.

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