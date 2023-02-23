3.2 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 3.2 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 508 مبايعة بقيمة 1.33 مليار درهم منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 340.07 مليون درهم و463 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 993.46 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 116 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثانية تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى .

وتصدرت منطقة الحبية ط الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 77 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعا0ت الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 42 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 74 مبايعة بقيمة 156 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 65 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 47 مبايعة بقيمة 71 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.66 مليار درهم منها 21 رهن أراض بقيمة 64.42 مليون درهم و80 رهن فلل وشقق بقيمة 1.6 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 33 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 135 هبة بقيمة 247.57 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 57 مليون درهم وأخرى في منطقة أم رمول بقيمة 46 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز