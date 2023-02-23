20 % حجم إسهام "جافزا" من تجارة الأغذية والمشروبات في دبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات - المجمّعات والمناطق الحرة في شركة "دي بي ورلد - الإمارات"، الدور الرئيسي الذي تلعبه الشركة في تأمين سلاسل الإمدادات الغذائية، فضلاً عن دورها في تأمين سلاسل التوريد الخاصة بالمنتجات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، من خلال بنيتها التحتية المتطورة وحلول التجارة الرقمية ؛ رغم التأثير الكبير الذي فرضته النزاعات والكوارث الطبيعية.

وأشار إلى أن "جافزا" تساهم بنسبة 20% من تجارة الأغذية والمشروبات في دبي.

وأضاف الهاشمي في تصريحات له، أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 منذ إطلاقها في عام 2018 لعبت دوراً كبيراً في دعم تقدّم الإمارات لتكريس صدارتها في مؤشر الأمن الغذائي ونتيجة لذلك، حققت الدولة المرتبة 23 عالمياً والأولى عربياً في عام 2022 ضمن مؤشر سلامة الأغذية وجودتها.

ولفت إلى دور المجمّعات والمناطق الحرة التابعة لمجموعة "دي بي ورلد" في دعم استراتيجيات الأمن الغذائي الوطني ، من خلال إدارة وتشغيل أربع مناطق اقتصادية في الدولة، ودعم مجالات التنمية الاقتصادية المتنوعة، كما تعتبر المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” من خلال موقعها الاستراتيجي المجاور لميناء جبل علي، ومجمع الصناعات الوطنية، أكبر مركز صناعي في السوق المحلي لدولة الإمارات، أبرز مساهمَين رئيسيين في دعم قطاع الأغذية والمشروبات في الدولة.

وقال " لطالما كانت جافزا في طليعة المساهمين في قطاع الأغذية في دولة الإمارات، إذ تلعب دوراً حيوياً في دعم الأهداف الوطنية طويلة الأمد، حيث تضم المنطقة الحرة أكثر من 600 شركة متخصصة في قطاع الأغذية وسلع المنتجات الزراعية من 68 بلداً ، كما يوفر الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة، الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، التي تقوم باستيراد حوالي 85% من احتياجاتها الغذائية والمشروبات".

وتبلغ مساحة مجمع الصناعات الوطنية حوالي 21 كيلومتراً مربعاً من الأراضي المجهزة للتطوير الصناعي، ويقع على مسافة أربع كيلومترات من ميناء جبل علي، ويرتبط مباشرة مع مطارات دبي الدولية الرئيسة عبر شبكة واسعة من الطرق البرية.

إضافة إلى دعم استراتيجية الأمن الغذائي، يسهم قطاع الأغذية والمشروبات في كل من جافزا ومجمع الصناعات الوطنية في تحقيق المبادرات الوطنية الكبرى، مثل "اصنع في الإمارات" و"مشروع 300 مليار" لتحفيز القطاع الصناعي، ما يعزز من الاكتفاء الذاتي من خلال الإنتاج المحلي للغذاء المستدام، الذي تدعمه التقنيات الحديثة.

وكشف الهاشمي عن اطلاق محطة المنتجات الغذائية في جبل علي، والتي تعد من أهم المرافق المتطورة، لضمان توفير شحنات الحبوب والبقول والإمدادات الغذائية الحيوية على مدار العام، ويبلغ طول رصيف الميناء المجاور لمحطة المنتجات الغذائية في جبل علي حوالي 2 كيلومتر، مع مساحة مجاورة تصل إلى نحو مليون متر مربع للتعامل مع البضائع السائبة، ويضم أماكن مخصصة لرسو 12 سفينة بغاطس 14-16 متراً، يمكنه التعامل مع أضخم الناقلات العالمية لحمولات البضائع السائبة.

وأكد دعم استراتيجيات دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي، وتعزيز مكانة ميناء جبل علي ليصبح بوابة عالمية لتجارة الأغذية والمشروبات من خلال تبنّي واستخدام التقنيات الجديدة للإنتاج الغذائي المستدام على مستوى المنطقة".

وفي السياق نفسه، قامت شركة "فيش فارم" العاملة في جافزا بتطوير نظام تربية سمك السلمون، والذي يضم 34 خزاناً لتربية الأسماك يتم التحكم في بيئتها بالكامل، باستخدام أحدث التقنيات لدعم نمو قطاع الاستزراع السمكي في المنطقة، وأطلقت المنطقة الحرة شراكة مع "برايم أكوا كلتشر" مؤخراً لبناء أول مزرعة للروبيان في المنطقة تعمل بنظام إعادة تدوير المياه، والتي تشكّل خطوة مهمة للمساعدة في استزراع الروبيان وزيادة إنتاجه.

وقال الهاشمي، إنه في عام 2021 قامت المنطقة الحرة بتسهيل تجارة المنتجات الغذائية والمشروبات بقيمة 15.9 مليار درهم وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، يتوقع خبراء القطاع زيادة سنوية بنسبة 6.8% بين عامي 2022 و2027. وبالتالي تقدّم جافزا منظومة متكاملة لقطاع الأغذية والمشروبات.

وحول تسريع عمليات استيراد وإعادة تصدير المواد الغذائية الحساسة، نوه إلى إطلاق منصة "زادي"، النافذة الرقمية الموحّدة لتسهيل تجارة المواد الغذائية عبر الحدود والتي تساعد المنصة الرقمية على إزالة العديد من العمليات المتكررة، وربط جميع الجهات المعنية بتفتيش وفحص الأغذية ومراقبة الحدود عبر نافذة واحدة.

وأضاف " تعتبر جافزا وجهة جاذبة لشركات الأغذية والمشروبات، بفضل منظومتنا التنظيمية المتطورة، ومرافق البنى التحتية المتقدمة، وخيارات الأعمال اللوجستية متعددة الأنماط".

وترتبط جافزا بميناء جبل علي، أكبر ميناء بحري في منطقة الشرق الأوسط ويحتل المرتبة الـ 12 عالمياً، ومطار آل مكتوم الدولي مع طاقة استيعابية للشحن بنحو 250 ألف طن سنوياً. ويمكن للشركات العاملة في جافزا الوصول بمنتجاتها إلى أي وجهة في دول مجلس التعاون الخليجي، في غضون يوم أو يومين بحد أقصى عبر وسائل النقل البرية.

ويشهد قطاع الأغذية والمشروبات تطوراً سريعاً، حيث تواكب المنطقة الحرة لجبل علي جهود دولة الإمارات تجاه تبنّي ترسيخ التقنيات التكنولوجية المتقدمة، وتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة في مجال الإنتاج الغذائي لضمان تلبية متطلبات الإمدادات الغذائية في الدولة.

يذكر أن جافزا تلبي جميع المتطلبات المتنامية والمتنوعة لقطاع الأغذية والمشروبات، بدءاً من تخزين الأغذية ومعالجتها، إلى جميع مراحل سلاسل التوريد المصمّمة خصيصاً من أجل ضمان وصول المنتجات الغذائية من المزرعة إلى رفوف المتاجر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز