حاضنة الأعمال in5 تعلن عن نتائج قوية للعام 2022

المصدر: البيان

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أعلنت حاضنة الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم عن تحقيق زيادة بنسبة 31% على أساس سنوي في عدد الشركات الناشئة الجديدة في عام 2022، إذ انضم أكثر من 160 شركة ناشئة جديدة إلى in5 في عام 2022 ما رفع العدد الإجمالي للشركات الناشئة التي دعمتها الحاضنة منذ إنشائها إلى أكثر من 750 شركة ناشئة، ما يعكس النمو السريع الذي تشهده منظومة ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتلقي حاضنة الأعمال المتخصصة في تمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والتصميم والإعلام، الضوء على بيئتها المتنامية من الشركات الناشئة الجديدة خلال مؤتمر "ستيب" الذي يجري تنظيمه في مدينة دبي للإنترنت بين 22 – 23 فبراير.

فقد كان العام 2022 عاماً مليئاً بالإنجازات والنجاحات لحاضنة الأعمال in5، حيث ازداد عدد الشركات الناشئة التي تملكها رائدات أعمال بنسبة تتخطّى ضعف النسبة السابقة، علماً أنّ أكثر من نصف تلك الشركات متخصّصة في مجال التكنولوجيا.

وتستعرض حاضنة الأعمال in5 أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصحية ومنصّات "SAAS" للبيع بالتجزئة والكثير غيرها خلال مؤتمر "ستيب" الذي يشكّل التجمّع التكنولوجي الرائد للشركات الناشئة على مستوى المنطقة.

وبالنيابة عن حاضنة الأعمال in5، قال ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي للإعلام: "نجحت دبي في إنشاء وترسيخ بيئة أعمال جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، يستطيع من خلالها مؤسسو الشركات الناشئة التواصل مع نخبة من روّاد الأعمال ذوي الرؤية المشتركة والإسهام في منظومات العمل العالمية والنمو الاقتصادي والابتكار".

وأضاف: "يُعدّ ذلك أحد الأهداف التي نجحت مجموعة تيكوم في تحقيقها من خلال حاضنة الأعمال in5 التي شهدت خلال العام الماضي نمواً ملحوظاً، سواء في عدد الشركات الناشئة التي تحتضنها أو من حيث إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة ضمن الحاضنة. ويسرّنا اليوم أن نشارك من جديد في مؤتمر "ستيب" لتسليط الضوء على نخبة من الشركات الناشئة ورواد الأعمال لدينا وتوفير الفرص الملائمة لبناء شراكات ناجحة، ما يرسخ مكانة الإمارة وجهةً عالميةً للاستثمار وريادة الأعمال".

عام استثنائي من حيث التمويل

وتصدّرت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ضمن حاضنة الأعمال in5 جولات التمويل خلال عام 2022، وذلك في توجّه بدأ منذ عام 2021. فقد تجاوز إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة منذ إطلاق الحاضنة 2.4 مليار درهم مع نهاية عام 2022، علماً أنّ شركات التكنولوجيا المالية قد حصلت على أكثر من نصف مبالغ التمويل المؤمّنة. وشهد قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، مما يجعل منه أحد القطاعات الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتجدر الإشارة هنا إلى إحدى أولى الشركات الناشئة في حاضنة الأعمال in5، وهي شركة "تابي" التي توفّر تطبيقاً قائماً على الشراء الفوري والدفع في وقت لاحق. وتواصل هذه الشركة الناشئة اليوم تحقيق نمو سريع، حيث نجحت في استقطاب أكثر من 10 آلاف علامة تجارية تشمل تسعة من بين أكبر عشر مجموعات للبيع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي عام 2022، استحوذت شركة "كريم" على "MUNCH:ON"، وهي شركة ناشئة متخصّصة في العمليات المرتبطة بالخدمات الغذائية، علماً أنّ "كريم" أصبحت أول شركة يونيكورن في الشرق الأوسط (شركة ناشئة تُقدّر قيمتها بأكثر من 3.7 مليارات درهم ) عندما بادرت إلى شرائها شركة "أوبر" القائمة في الولايات المتحدة الأميركية في عام 2019 مقابل 11.4 مليار درهم .

وهي واحدة من العديد من عمليات الدمج والاستحواذ التي شهدتها السنوات السابقة ضمن حاضنة الأعمال in5، التي تزوّد الشركات الناشئة وروّاد الأعمال بالبيئة الداعمة لتوسيع نطاق أعمالهم والحصول على المزيد من فرص النمو.



بيئة متنوّعة تدعم ريادة الأعمال

نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية لريادة الأعمال والاستثمار، حيث احتلّت المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2022، حيث تسهم الاستراتيجيات في مجالات التصنيع والصناعات الإبداعية والتحول الرقمي والرعاية الصحية في تعزيز النمو الاقتصادي. وتواصل دبي اليوم استقطاب أفضل المواهب والخبراء من مختلف أنحاء العالم، وذلك بفضل تشريعاتها الداعمة للأعمال التجارية وأنواع التأشيرات الجديدة التي تقدّمها وجودة الحياة العالية فيها.

وتعكس حاضنة الأعمال in5 ثقافة العمل العالمية في دبي، إذ أنّها تضمّ أكثر من 50 جنسية قادمة من الهند وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين وكندا والكثير غيرها.

ويحظى المشاركون في مؤتمر "ستيب" بفرصة التواصل مع 20 شركة ناشئة قائمة في حاضنة الأعمال in5 خلال هذا الحدث الذي يستمرّ ليومين. وتشمل مجالات عمل هذه الشركات مجموعة من القطاعات، بما في ذلك تقنية نقاط البيع المبتكرة وتكنولوجيا تقييم الحوادث (التي تستخدمها شرطة دبي) والتسويق الآلي للمؤثرين والكثير غيرها.

تجدر الإشارة إلى أنّ حاضنة الأعمال in5 تهدف إلى دعم وتمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة وهي تابعة لمجموعة تيكوم التي تملك محفظة واسعة ومتنوّعة من الحلول الذكية والخدمات ذات القيمة المضافة ، بما في ذلك D/Quarters وهي مساحات عمل مشتركة بمفهوم مبتكر يواكب آخر التوجهات في بيئة تفاعلية ومحفزة، بالإضافة إلى منصة GoFreelance التي تدعم المبدعين المستقلين، ومنصة axs الرقمية للخدمات الحكومية والمؤسسية. وتضمّ مجموعة تيكوم عشرة مجمّعات أعمال متخصّصة تشمل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للعلوم ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

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