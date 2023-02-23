مركز دبي المالي العالمي يقترح إصدار لوائح جديدة لتنظيم عمل "استديوهات المشاريع"

المصدر: البيان

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اقترح مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، إصدار لوائح جديدة لتنظيم آلية عمل "استديوهات المشاريع" (Venture Studio)، لتأسيس أول إطار قانوني عام لتطوير بناء المشاريع، بهدف تمكين إطلاق الشركات وتطويرها وتسريعها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.

وفي سياقٍ مُتصل، أعلن مركز دبي المالي العالمي في أبريل 2022 عن إطلاق أول حاضنة شاملة لـ"استديوهات المشاريع" دعماً لجهوده للارتقاء بمنظومته المالية. وتأتي هذه المبادرة في إطار مساعي المركز المالي ليكون شريك فاعلاً في تميكن ودعم الشركات للاستفادة من مزايا استديوهات المشاريع، وذلك عبر منحها البيئة المناسبة للتأسيس والتوسع انطلاقاً من المركز. وبذلك، سيواصل المركز تزويد رواد الأعمال والشركات الناشئة بكافة السبل اللازمة لإطلاق مشاريعهم بأسلوب سريع وعالي الجودة وعلى نطاق واسع.

وتعليقاً على المقترح القانوني الجديد، قال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي: "يأتي إصدار مركز دبي المالي العالمي لمقترح اللوائح والقواعد الجديدة المُنظمة لعمل استديوهات المشاريع الأولى من نوعها على مستوى العالم مزيداً من الزخم لمنظومة المركز القائمة على الابتكار. حيث توفر اللوائح القانونية المُقترحة إطاراً قانونياً شاملاً يُسهم في توسيع نطاق الأعمال، بالاضافة إلى إمكانية تطوير واختبار وإطلاق المشاريع الناشئة الجديدة، كما تدعم جهود كل من مؤسسي المشاريع ورواد الأعمال والمستثمرين. مركز دبي المالي العالمي مُلتزم بتوفير بيئة قانونية وتنظيمية متينة ومحفّزة لعمل الشركات، بما في ذلك القطاعات الجديدة والمتنامية."

وتشمل اللوائح القانونية المقترحة لتنظيم عمل "استديوهات المشاريع" على عدد من المزايا، من بينها

توفير أول إطار تشريعي مُتخصص على مستوى العالم، لإنشاء المشاريع وتطويرها، وإرساء معايير قانونية تعزز الثقة بنموذج إنشاء المشاريع. بالإضافة إلى تقديم آليات واضحة لإدارة سير عمل استوديوهات المشاريع ورواد الأعمال والكيانات المنبثقة مع بعضها البعض ومع الكيانات الأخرى المعنية ضمن نشاطاتها الخارجية في السوق. كما تُسهم اللوائح المُقترحة في تسهيل مزاولة الأعمال التجارية انطلاقاً من نموذج استوديوهات المشاريع، ضمن معايير تشغيلية محددة تمكّن تبني الأفكار التجارية الجديدة ورعاية رواد الأعمال وخفض تكاليف نمو الشركات الجديدة. من جهة أخرى، تُمكن اللوائح المُقترحة تأسيس منظومة مُصممة خصيصاً لدعم إنشاء المشاريع ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين.

لمعرفة المزيد حول تفاصيل اللوائح المقترحة الخاصة بعمل "استوديوهات المشاريع" يُرجى الاطلاع على الورقة الاستشارية رقم 1 لعام 2023، عبر زيارة الرابط التالي [هنا] . ويقدم مركز دبي المالي العالمي اللوائح المقترحة لفترة استشارات عامة تمتد 30 يوماً، علماً بأن الموعد النهائي لتقديم الملاحظات على اللوائح المقترحة هو 19مارس 2023.

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