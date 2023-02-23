بيع أسهم "أدنوك للغاز" بعد ساعة واحدة من الطرح

المصدر: أ ف ب

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بيعت أسهم شركة "ادنوك للغاز" في أول ساعة من بدء فترة اكتتاب عام تبلغ قيمتها ملياري دولار، الخميس حسبما أعلن مصدر مقرب من الشركة لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "قام المستثمرون بشراء كافة الأسهم المعروضة في غضون ساعة".

وكانت الشركة أعلنت عزمها طرح حصة أقلية تبلغ 4 بالمئة (3,07 مليار سهم) من أسهم الشركة لعمليات معالجة وتشغيل وتسويق الغاز التابعة لها، للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأعلنت الشركة في بيان صباح الخميس أنها حددت النطاق السعري لأسهم الطرح "بين 2,25 إلى 2,43 درهم للسهم الواحد"، ما يعني أن قيمة الشركة (التي يبلغ عدد اسهمها نحو 77 مليار سهم) تتراوح بين 47 مليار دولار و50,8 مليار دولار.

وتعد "أدنوك للغاز" ("الشركة")، التي تم تأسيسها في يناير 2023، شركةً واسعة النطاق تعمل في جميع مجالات وجوانب قطاع الغاز.

وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 10 مليارات قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، وتقدم الشركة خدماتها لمجموعة كبيرة من العملاء المحليين والدوليين من خلال محفظة واسعة من المنتجات.

وتوفر حوالي 60 بالمئة من احتياجات دولة الإمارات من الغاز، كما تصدر الغاز الطبيعي والمنتجات ذات الصلة لمجموعة من الزبائن في أكثر من 20 دولة.

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